Выплаты военному за жилье - когда контрактник не получит компенсацию

Компенсация военному за жилье — когда ее не будут платить
Военнослужащие ВСУ на контрактной службе могут потерять право на компенсацию за поднаем жилья для себя и членов своей семьи. Причины такого решения командования могут быть связаны как с наличием соответствующего жилья в воинской части, так и с нарушениями со стороны самого контрактника.
Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале "АрміяInform".
Отказ в компенсации — общежитие или казармы
Военнослужащие, которые проходят военную службу на условиях подписанного с ВСУ контракта, имеют право на получение компенсации за поднаем жилья для себя и членов своей семьи.
Впрочем, в некоторых ситуациях эта компенсация может быть аннулирована.
"Денежная компенсация не выплачивается, если в воинской части, где вы проходите службу, есть возможность предоставить служебное жилье из жилого фонда части", — пояснили контрактникам специалисты портала "АрміяInform".
Речь идет о таком жилье, как общежитие, специально приспособленную казарму, переоборудованные здания, которые соответствуют установленным санитарным и техническим требованиям.
Другие причины для отказа
Существуют и другие варианты, когда компенсация за аренду жилья не будет выплачиваться.
"Кроме того, выплат не будет, в случае наличия служебного жилья по предыдущему месту службы или искусственного ухудшения военнослужащим жилищных условий (в течение 5 лет)", — говорится в объяснении юристов.
Ну и, конечно, компенсация не предоставляется, если у военнослужащего или членов его семьи есть в собственности жилье по месту прохождения службы.
