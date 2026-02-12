Выплаты военному за жилье - когда контрактник не получит компенсацию

Военнослужащий ВСУ. Фото: 92 ОМБр

Военнослужащие ВСУ на контрактной службе могут потерять право на компенсацию за поднаем жилья для себя и членов своей семьи. Причины такого решения командования могут быть связаны как с наличием соответствующего жилья в воинской части, так и с нарушениями со стороны самого контрактника.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом информировали на портале "АрміяInform".

Отказ в компенсации — общежитие или казармы

Военнослужащие, которые проходят военную службу на условиях подписанного с ВСУ контракта, имеют право на получение компенсации за поднаем жилья для себя и членов своей семьи.

Впрочем, в некоторых ситуациях эта компенсация может быть аннулирована.

"Денежная компенсация не выплачивается, если в воинской части, где вы проходите службу, есть возможность предоставить служебное жилье из жилого фонда части", — пояснили контрактникам специалисты портала "АрміяInform".

Речь идет о таком жилье, как общежитие, специально приспособленную казарму, переоборудованные здания, которые соответствуют установленным санитарным и техническим требованиям.

Другие причины для отказа

Существуют и другие варианты, когда компенсация за аренду жилья не будет выплачиваться.

"Кроме того, выплат не будет, в случае наличия служебного жилья по предыдущему месту службы или искусственного ухудшения военнослужащим жилищных условий (в течение 5 лет)", — говорится в объяснении юристов.

Ну и, конечно, компенсация не предоставляется, если у военнослужащего или членов его семьи есть в собственности жилье по месту прохождения службы.

