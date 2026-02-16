Выплаты военным в командировке за границу - какую сумму теряет

Украинские военные на обучении за рубежом. Фото: "АрміяInform"

Компенсация для военного-контрактника на поднаем жилья может быть отменена, если он отправляется в заграничную командировку. Юристы объяснили, в какой именно ситуация может идти об аннулировании выплаты, а когда она останется.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".

Выплаты для контрактников

Граждане, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, имеют право на получение различных льгот и социальных выплат.

Военнослужащие, подписавшие контракт на службу в ВСУ, имеют, кроме всего прочего, ряд особых выплат и компенсаций, которые доступны только им.

Одной из таких является компенсация на аренду жилья в населенном пункте, где они проходят военную службу.

Заграничная командировка как фактор

Юристы объяснили, в какой ситуации эта выплата может быть аннулирована.

Так, компенсация за поднаем жилья военнослужащему-контрактнику отменяется тогда, когда он выбывает в заграничную командировку.

Но, подчеркнули специалисты, если военный едет за границу в командировку сам, без семьи, проживающей вместе с ним, это не влияет на выплату.

Отмена компенсации за поднаем жилья возможна только тогда, когда в заграничную командировку военнослужащий отправляется вместе с семьей.

