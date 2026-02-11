Відео
Україна
Військовий у відпустці — які додаткові гроші він отримає

Військовий у відпустці — які додаткові гроші він отримає

Дата публікації: 11 лютого 2026 03:45
Виплати в ЗСУ у відпустці - що отримає військовий
Українські військовослужбовці. Фото: 71ОАеМБр

Українські військові, які проходять службу у Збройних силах України, отримують раз на рік спеціальні кошти на оздоровлення. У Міноборони розповіли про розмір цієї виплати для військовослужбовців.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це писали на сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Виплати українським військовим

Військовослужбовці Збройних сил України отримують під час військової служби не тільки зарплату, а і цілу низку додаткових виплат.

Ці виплати пов’язані з різними моментами у військовій службі.

Так, одна із виплат стосується відпочинку військовослужбовців.

Йдеться про законну основну щорічну відпустку, яка має надаватися кожному військовому, який проходить службу — за контрактом чи мобілізацією — у Збройних силах України.

Розмір виплати на оздоровлення

Саме під цей момент, вибуття військового у відпустку, військовослужбовцю надається спеціальна виплата.

Ці кошти називають "оздоровчими", бо їх виплачують на оздоровлення військових.

У Міноборони пояснили, яким є розмір виплати на оздоровлення.

"Військовослужбовцям, які набули (набувають) право на отримання щорічної основної (канікулярної) відпустки, один раз на рік виплачується грошова допомога для оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення", — підкреслили у військовому відомстві.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, скільки може тривати відпустка для військовослужбовця, надана за сімейними обставинами.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба військовому брати відпустку, якщо його викликав слідчий.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
