Выплаты в ВСУ в отпуске - что получит военный

Украинские военнослужащие. Фото: 71ОАэМБр

Украинские военные, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, получают раз в год специальные средства на оздоровление. В Минобороны рассказали о размере этой выплаты для военнослужащих.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом писали на сайте Министерства обороны Украины.

Выплаты украинским военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время военной службы не только зарплату, а и целый ряд дополнительных выплат.

Эти выплаты связаны с различными моментами в военной службе.

Так, одна из выплат касается отдыха военнослужащих.

Речь идет о законном основном ежегодном отпуске, который должен предоставляться каждому военному, проходящему службу — по контракту или мобилизации — в Вооруженных силах Украины.

Размер выплаты на оздоровление

Именно под этот момент, выбытие военного в отпуск, военнослужащему предоставляется специальная выплата.

Эти средства называют "оздоровительными", потому что их выплачивают на оздоровление военных.

В Минобороны объяснили, каков размер выплаты на оздоровление.

"Военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения", — подчеркнули в военном ведомстве.

