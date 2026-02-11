Выплаты в ВСУ в отпуске - что получит военный

Военный в отпуске — какие дополнительные деньги он получит
Украинские военные, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, получают раз в год специальные средства на оздоровление. В Минобороны рассказали о размере этой выплаты для военнослужащих.
Выплаты украинским военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время военной службы не только зарплату, а и целый ряд дополнительных выплат.
Эти выплаты связаны с различными моментами в военной службе.
Так, одна из выплат касается отдыха военнослужащих.
Речь идет о законном основном ежегодном отпуске, который должен предоставляться каждому военному, проходящему службу — по контракту или мобилизации — в Вооруженных силах Украины.
Размер выплаты на оздоровление
Именно под этот момент, выбытие военного в отпуск, военнослужащему предоставляется специальная выплата.
Эти средства называют "оздоровительными", потому что их выплачивают на оздоровление военных.
В Минобороны объяснили, каков размер выплаты на оздоровление.
"Военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения", — подчеркнули в военном ведомстве.
