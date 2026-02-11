Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Военный в отпуске — какие дополнительные деньги он получит

Военный в отпуске — какие дополнительные деньги он получит

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 03:45
Выплаты в ВСУ в отпуске - что получит военный
Украинские военнослужащие. Фото: 71ОАэМБр

Украинские военные, которые проходят службу в Вооруженных силах Украины, получают раз в год специальные средства на оздоровление. В Минобороны рассказали о размере этой выплаты для военнослужащих.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом писали на сайте Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Выплаты украинским военным

Военнослужащие Вооруженных сил Украины получают во время военной службы не только зарплату, а и целый ряд дополнительных выплат.

Эти выплаты связаны с различными моментами в военной службе.

Так, одна из выплат касается отдыха военнослужащих.

Речь идет о законном основном ежегодном отпуске, который должен предоставляться каждому военному, проходящему службу — по контракту или мобилизации — в Вооруженных силах Украины.

Размер выплаты на оздоровление

Именно под этот момент, выбытие военного в отпуск, военнослужащему предоставляется специальная выплата.

Эти средства называют "оздоровительными", потому что их выплачивают на оздоровление военных.

В Минобороны объяснили, каков размер выплаты на оздоровление.

"Военнослужащим, которые приобрели (приобретают) право на получение ежегодного основного (каникулярного) отпуска, один раз в год выплачивается денежная помощь для оздоровления в размере месячного денежного обеспечения", — подчеркнули в военном ведомстве.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько может длиться отпуск для военнослужащего, предоставленный по семейным обстоятельствам.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли военному брать отпуск, если его вызвал следователь.

выплаты ВСУ отпуск армия военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации