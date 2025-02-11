Нові правила виплат за зниклих безвісти лютий 2025 - зміни у виплатах родичам військових

Український військовослужбовець. Фото: Генштаб ЗСУ

У лютому 2025 року виплати родичам зниклих військовослужбовців почали здійснювати за новими правилами. Зокрема, найближчі родичі отримуватимуть більше коштів, ніж у випадках, коли близьких родичів немає, тож виплати нараховуватимуться іншій рідні військового.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Зміни в законі щодо виплат

З 1 лютого в Україні змінилися деякі норми Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Ці зміни стосуються, зокрема, виплати родичам військовослужбовців, які зникли безвісти під час бойових дій.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як тепер здійснюються ці виплати.

Як у лютому отримують гроші родичі зниклих безвісти військовослужбовців

Так, виплати здійснюються усім родичам, які визначені у законі (зокрема, дружина чи чоловік, батьки, неповнолітні діти, повнолітні діти з інвалідністю тощо). Ці родичі отримують у рівних частках ті кошти, які в загальній сумі не перевищують 50 відсотків грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань.

За відсутності осіб згаданих вище категорій, виплати отримують повнолітні діти, рідні брати чи сестри зниклого безвісти військовослужбовця.

Ці громадяни в рівних частках отримують суму, яка не перевищує 20 відсотків грошового забезпечення воїна.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, які щомісячні додаткові виплати нараховують військовим і за що.

Також ми писали про ті п'ять чинників, які впливають на розмір грошове забезпечення ЗСУ.