Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на розмір arrow

Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на розмір

10 січня 2025 07:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Грошове забезпечення військових - від чого залежать виплати військовослужбовцям
Гроші для українського військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

На розмір виплат для військовослужбовців ЗСУ впливають займана в армії посада та військове звання воїна. А також три інші важливі чинники, які впливають і на перебіг військової служби загалом.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

З чого складається грошове забезпечення воїнів ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з кількох частин.

Це як основні, так і додаткові виплати.

Додаткові виплати можуть бути як щомісячними, так і одноразовими.

П’ять факторів, які формують розмір виплат для військових

На розмір грошового забезпечення військовослужбовців (як основних, так і додаткових виплат) впливає п’ять різних чинників.

Це перш за все займана посада та військове звання.

Також грошове забезпечення залежить від:

  • тривалості;
  • інтенсивності;
  • умов військової служби.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, які виплати надаються воїнам, чиї підрозділи вивели на відновлення із зони бойових дій.

Додамо, ми писали про те,  чи передбачаються виплати військовим за невикористані дні відпустки.

ЗСУ гроші військові військовослужбовці офіцерське звання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:36 Встиг сховатися — історія киянина, який врятувався під час атаки

08:26 Автобуси стоять на одному з КПП — черги на кордоні України зранку

08:24 У Києві уламки БпЛА впали на дах багатоповерхівки — фото

08:08 Киянин розповів про нічну російську атаку БпЛА — що з його житлом

08:02 Комбат відмовився вести у бій військо — як його покарали в суді

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

07:53 У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото

07:48 В Росії пролунав вибух — на промзоні у Гатчині виникла пожежа

07:30 Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на розмір

08:36 Встиг сховатися — історія киянина, який врятувався під час атаки

08:26 Автобуси стоять на одному з КПП — черги на кордоні України зранку

08:24 У Києві уламки БпЛА впали на дах багатоповерхівки — фото

08:08 Киянин розповів про нічну російську атаку БпЛА — що з його житлом

08:02 Комбат відмовився вести у бій військо — як його покарали в суді

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

07:53 У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото

07:48 В Росії пролунав вибух — на промзоні у Гатчині виникла пожежа

07:30 Грошове забезпечення ЗСУ — 5 чинників, які впливають на розмір

07:01 Клієнт ПриватБанку поскаржився на проблеми зі страхуванням

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки "мінімалка" в ЄС більша ніж Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

06:40 В Україні дорожчає мідь — ціни на кольорові метали у січні

06:32 Реформа МСЕК — як отримати групу інвалідності на Львівщині

06:20 Податки для ФОП у 2025 році — скільки доведеться платити

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Text

21:59 Нардеп назвав, хто із військовозобов'язаних отримає штрафи

Text

19:46 Військовий розповів історію побратима, який пішов у СЗЧ

Text

18:02 Термінова заява Зеленського на "Рамштайні" — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Експерт назвав, скільки військових перебувають у СЗЧ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

16:39 Масові обстріли та блекаути — Кіпер відповів, як зміниться Одеса

Text

14:36 Удар по Запоріжжю — в ОВА розкрили деталі атаки

Text

13:00 Угорщина погрожує зірвати вступ України до ЄС — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

1 січня 2025

17:33 Податок на нерухомість 2025 — що зміниться для власників житла