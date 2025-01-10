Грошове забезпечення військових - від чого залежать виплати військовослужбовцям

Гроші для українського військового. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

На розмір виплат для військовослужбовців ЗСУ впливають займана в армії посада та військове звання воїна. А також три інші важливі чинники, які впливають і на перебіг військової служби загалом.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

З чого складається грошове забезпечення воїнів ЗСУ

Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України складається з кількох частин.

Це як основні, так і додаткові виплати.

Додаткові виплати можуть бути як щомісячними, так і одноразовими.

П’ять факторів, які формують розмір виплат для військових

На розмір грошового забезпечення військовослужбовців (як основних, так і додаткових виплат) впливає п’ять різних чинників.

Це перш за все займана посада та військове звання.

Також грошове забезпечення залежить від:

тривалості;

інтенсивності;

умов військової служби.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, які виплати надаються воїнам, чиї підрозділи вивели на відновлення із зони бойових дій.

Додамо, ми писали про те, чи передбачаються виплати військовим за невикористані дні відпустки.