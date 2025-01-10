Денежное довольствие военных - от чего зависят выплаты военнослужащим

Деньги для украинского военного. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На размер выплат для военнослужащих ВСУ влияют занимаемая в армии должность и воинское звание воина. А также три других важных фактора, которые влияют и на ход военной службы в целом.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Из чего состоит денежное обеспечение воинов ВСУ

Денежное обеспечение военнослужащих Вооруженных сил Украины состоит из нескольких частей.

Это как основные, так и дополнительные выплаты.

Дополнительные выплаты могут быть как ежемесячными, так и единоразовыми.

Пять факторов, которые формируют размер выплат для военных

На размер денежного обеспечения военнослужащих (как основных, так и дополнительных выплат) влияет пять различных факторов.

Это прежде всего занимаемая должность и воинское звание.

Также денежное обеспечение зависит от:

продолжительности;

интенсивности;

условий военной службы.

Напомним, мы ранее сообщали о том, какие выплаты предоставляются воинам, чьи подразделения вывели на восстановление из зоны боевых действий.

Далее, мы писали о том, предусматриваются ли выплаты военным за неиспользованные дни отпуска.