Новые правила выплат за пропавших без вести февраль 2025 - изменения в выплатах родственникам военных

Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

В феврале 2025 года выплаты родственникам пропавших военнослужащих начали осуществлять по новым правилам. В частности, ближайшие родственники будут получать больше средств, чем в случаях, когда близких родственников нет, поэтому выплаты будут начисляться другой родне военного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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С 1 февраля в Украине изменились некоторые нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Эти изменения касаются, в частности, выплаты родственникам военнослужащих, пропавших без вести во время боевых действий.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как теперь осуществляются эти выплаты.

Как в феврале получают деньги родственники пропавших без вести военнослужащих

Так, выплаты осуществляются всем родственникам, которые определены в законе (в частности, жена или муж, родители, несовершеннолетние дети, совершеннолетние дети с инвалидностью и т.д.). Эти родственники получают в равных долях те средства, которые в общей сумме не превышают 50 процентов денежного обеспечения, определенного после осуществления установленных законом отчислений.

При отсутствии лиц упомянутых выше категорий, выплаты получают совершеннолетние дети, родные братья или сестры пропавшего без вести военнослужащего.

Эти граждане в равных долях получают сумму, которая не превышает 20 процентов денежного обеспечения воина.

Напомним, мы ранее сообщали о том, какие ежемесячные дополнительные выплаты начисляют военным и за что.

Также мы писали о тех пяти факторах, которые влияют на размер денежное обеспечение ВСУ.