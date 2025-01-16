Виплати для родичів загиблого військового - які виплати отримують родичі загиблого воїна

Похорон загиблого на війні військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Близькі родичі загиблого на війні військовослужбовця мають право на отримання тих виплат та компенсацій, які не встиг отримати військовий. Це, зокрема, компенсація за невикористані відпустки, грошова допомога на оздоровлення чи для вирішення соціально-побутових питань.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Грошова допомога загиблого військового

Родичі військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на отримання не тільки державну компенсацію, а і низку виплат, які мав отримати сам військовий.

Зокрема, родина загиблого військовослужбовця (чи, за її відсутності, інші спадкоємці) може отримати наступні кошти, які були нараховані самому військовому:

грошова допомога для оздоровлення;

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Компенсація за невикористану відпустку

Крім того, родина загиблого військовослужбовця має право на отримання компенсації за невикористані основну та додаткову відпустки.

Також компенсація виплачується за невикористану додаткову відпустку, що надається військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину-особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, що виплати родичам полонених ЗСУ у 2025 році нараховуватимуть по-іншому.

Також ми повідомляли про те, які документи потрібні родичам військовослужбовців, аби отримувати їхні виплати.