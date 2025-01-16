Выплаты для родственников погибшего военного - какие выплаты получают родственники погибшего воина

Выплаты за погибшего воина — какие средства выдаются родне
Ближайшие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение тех выплат и компенсаций, которые не успел получить военный. Это, в частности, компенсация за неиспользованные отпуска, денежная помощь на оздоровление или для решения социально-бытовых вопросов.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Денежная помощь погибшему военному
Родственники военнослужащего, погибшего на войне, имеют право на получение не только государственной компенсации, но и ряд выплат, которые должен был получить сам военный.
В частности, семья погибшего военнослужащего (или, при ее отсутствии, другие наследники) может получить следующие средства, которые были начислены самому военному:
- денежная помощь для оздоровления;
- материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Компенсация за неиспользованный отпуск
Кроме того, семья погибшего военнослужащего имеет право на получение компенсации за неиспользованные основной и дополнительный отпуска.
Также компенсация выплачивается за неиспользованный дополнительный отпуск, предоставляемый военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.
Напомним, мы писали ранее о том, что выплаты родственникам пленных ВСУ в 2025 году будут начислять по-другому.
Также мы сообщали о том, какие документы нужны родственникам военнослужащих, чтобы получать их выплаты.
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