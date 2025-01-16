Выплаты для родственников погибшего военного - какие выплаты получают родственники погибшего воина

Похороны погибшего на войне военнослужащего. Фото: "АрміяInform"

Ближайшие родственники погибшего на войне военнослужащего имеют право на получение тех выплат и компенсаций, которые не успел получить военный. Это, в частности, компенсация за неиспользованные отпуска, денежная помощь на оздоровление или для решения социально-бытовых вопросов.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Денежная помощь погибшему военному

Родственники военнослужащего, погибшего на войне, имеют право на получение не только государственной компенсации, но и ряд выплат, которые должен был получить сам военный.

В частности, семья погибшего военнослужащего (или, при ее отсутствии, другие наследники) может получить следующие средства, которые были начислены самому военному:

денежная помощь для оздоровления;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.

Компенсация за неиспользованный отпуск

Кроме того, семья погибшего военнослужащего имеет право на получение компенсации за неиспользованные основной и дополнительный отпуска.

Также компенсация выплачивается за неиспользованный дополнительный отпуск, предоставляемый военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка-лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Напомним, мы писали ранее о том, что выплаты родственникам пленных ВСУ в 2025 году будут начислять по-другому.

Также мы сообщали о том, какие документы нужны родственникам военнослужащих, чтобы получать их выплаты.