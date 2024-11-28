Виплати військовим за поранення — який розмір компенсації у 2024 році

Військовослужбовці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Військовослужбовці, які зазнали поранення під час виконання бойового завдання, мають право на отримання виплат. Також на компенсацію можна розраховувати, якщо внаслідок цього особа отримала інвалідність.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які розміри виплат за поранення призначаються військовим.

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Військовослужбовець, який отримав поранення під час служби, може отримати три види фінансової допомоги від держави. Вони включають грошове забезпечення військових, одноразову допомогу та додаткові виплати.

У першому варіанті, у разі поранення за військовослужбовцем зберігається грошове забезпечення на час, поки він проходить реабілітацію. Дві інші форми варто розібрати окремо.

Одноразова допомога при пораненні

Особам, які отримали інвалідність або частково втратили працездатність, надається така допомога. Розмір залежить від групи інвалідності, яка встановлюється, та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який регулярно переглядається.

У 2024 році виплачуються такі суми компенсації особам, які отримали інвалідність через поранення, отримане під час служби в армії:

інвалідність 1 групи — 1 211 200 грн;

інвалідність 2 групи — 908 400 грн;

інвалідність 3 групи — 757 000 грн.

Одноразова допомога надається не лише тим, хто постраждав під час виконання обов’язків військової служби, але й тим, хто отримав інвалідність внаслідок травми або захворювання під час проходження військової служби.

Розмір допомоги також залежить від групи інвалідності, яка була визначена:

інвалідність 1 групи — 363 360 грн;

інвалідність 2 групи — 272 520 грн;

інвалідність 3 групи — 211 960 грн.

Військовослужбовці, які частково втратили працездатність через поранення (контузію, травму або каліцтво), отримуватимуть компенсацію, яка розраховуватиметься від базової суми у розмірі 211 960 гривень.

Бойові виплати за поранення

100 000 гривень додаткової фінансової допомоги, відомої як "бойові" виплати — це сума, яку може отримати військовослужбовець. За рішенням ВЛК їх призначають під час реабілітації після тяжкого поранення.

Крім того, 100 000 гривень можуть призначити родичам полонених, зниклим безвісти та померлим внаслідок поранення військовим.

Нагадаємо, українці можуть бути мобілізовані або підписати контракт під час воєнного стану. Грошове забезпечення є однаковим для всіх, але воно залежить від посади, звання, тривалості та умов роботи, а також можливих додаткових виплат.

Також ми писали, що якщо солдат гине на війні, його родичі мають право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 млн гривень. Але невідомо, як бути, якщо військовий має борги перед кредиторами, і чи можуть вони вимагати гроші з одноразової допомоги.