Выплаты военным за ранение — каков размер компенсации в 2024 году

Военнослужащие. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Военнослужащие, которые получили ранения во время выполнения боевого задания, имеют право на получение выплат. Также на компенсацию можно рассчитывать, если в результате этого лицо получило инвалидность.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие размеры выплат за ранения назначаются военным.

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Военнослужащий, получивший ранение во время службы, может получить три вида финансовой помощи от государства. Они включают денежное довольствие военных, единовременную помощь и дополнительные выплаты.

В первом варианте, в случае ранения, за военнослужащим сохраняется денежное довольствие на время, пока он проходит реабилитацию. Две другие формы следует разобрать по отдельности.

Одноразовая помощь при ранении

Лицам, получившим инвалидность или частично потерявшим трудоспособность, предоставляется такая помощь. Размер зависит от группы инвалидности, которая устанавливается, и постоянно пересматривающегося прожиточного минимума трудоспособных лиц.

В 2024 году выплачиваются такие суммы компенсации лицам, получившим инвалидность из-за ранения, полученного во время службы в армии:

инвалидность 1 группы — 1 211 200 грн;

инвалидность 2 группы — 908 400 грн;

инвалидность 3 группы — 757 000 грн.

Единовременное пособие предоставляется не только тем, кто пострадал во время исполнения обязанностей военной службы, но и тем, кто получил инвалидность вследствие травмы или заболевания во время прохождения военной службы.

Размер помощи также зависит от определенной группы инвалидности:

инвалидность 1 группы — 363 360 грн;

инвалидность 2 группы — 272 520 грн;

инвалидность 3 группы — 211 960 грн.

Военнослужащие, частично потерявшие трудоспособность из-за ранения (контузии, травмы или увечья), будут получать компенсацию, которая будет рассчитываться от базовой суммы в размере 211 960 гривен.

Боевые выплаты за ранения

100 000 гривен дополнительной финансовой помощи, известной как "боевые" выплаты — это сумма, которую может получить военнослужащий. По решению ВЛК они назначаются во время реабилитации после тяжелого ранения.

Кроме того, 100 000 гривен могут назначить родственникам пленных, пропавшим без вести и умершим в результате ранения военным.

Напомним, украинцы могут быть мобилизованы или подписать контракт во время военного положения. Денежное обеспечение одинаково для всех, но оно зависит от должности, звания, продолжительности и условий работы, а также возможных дополнительных выплат.

Также мы писали, что если солдат погибает на войне, его родственники имеют право на получение единовременного пособия в размере 15 млн гривен. Но неизвестно, как быть, если у военного долги перед кредиторами, и могут ли они требовать деньги с единовременной помощи.