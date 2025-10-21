Виплати родичам полонених - коли виплати припиняються

Полонені повертаються додому. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Грошові виплати родичам полонених військовослужбовців припиняються в день звільнення їх з полону. Є ще й інші ситуації, які роз’яснили у Міністерстві оборони.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Припинення виплати родичам полоненого

Виплата родичам полоненого військовослужбовця не є безстроковою.

У Міноборони пояснили, коли ця виплата припиняється.

Це відбувається з дня:

звільнення військовослужбовця з полону;

з’ясування обставин щодо можливої добровільної здачі військовослужбовця у полон;

актового запису про смерть військовослужбовця, що оголошується відповідним наказом командира частини.

Що буде з грошима, які зберігалися на депозиті

Також у військовому відомстві пояснили, що відбувається із виплатою, коли військовослужбовець звільняється з полону.

"У разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю", — йдеться у поясненні Міноборони.

А якщо військовий у полоні помер, то депонована частина виплати включається до складу спадщини.

