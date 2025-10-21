Відео
Україна
Виплати за полоненого — коли вони припиняються

Виплати за полоненого — коли вони припиняються

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 05:44
Оновлено: 17:51
Виплати родичам полонених - коли виплати припиняються
Полонені повертаються додому. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Грошові виплати родичам полонених військовослужбовців припиняються в день звільнення їх з полону. Є ще й інші ситуації, які роз’яснили у Міністерстві оборони.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Припинення виплати родичам полоненого

Виплата родичам полоненого військовослужбовця не є безстроковою.

У Міноборони пояснили, коли ця виплата припиняється.

Це відбувається з дня:

  • звільнення військовослужбовця з полону;
  • з’ясування обставин щодо можливої добровільної здачі військовослужбовця у полон;
  • актового запису про смерть військовослужбовця, що оголошується відповідним наказом командира частини. 

Що буде з грошима, які зберігалися на депозиті

Також у військовому відомстві пояснили, що відбувається із виплатою, коли військовослужбовець звільняється з полону.

"У разі звільнення з полону все збережене (депоноване) грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю", — йдеться у поясненні Міноборони.

А якщо військовий у полоні помер, то депонована частина виплати включається до складу спадщини.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відрізняється розмір виплат для різних черг родичів полоненого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме має право на отримання виплати за полоненого військового.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
