Выплаты родственникам пленных - когда выплаты прекращаются

Денежные выплаты родственникам пленных военнослужащих прекращаются в день освобождения их из плена. Есть еще и другие ситуации, которые разъяснили в Министерстве обороны.

Прекращение выплаты родственникам пленного

Выплата родственникам пленного военнослужащего не является бессрочной.

В Минобороны объяснили, когда эта выплата прекращается.

Это происходит со дня:

освобождения военнослужащего из плена;

выяснения обстоятельств относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен;

актовой записи о смерти военнослужащего, которая объявляется соответствующим приказом командира части.

Что будет с деньгами, которые хранились на депозите

Также в военном ведомстве объяснили, что происходит с выплатой, когда военнослужащий освобождается из плена.

"В случае освобождения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему", — говорится в объяснении Минобороны.

А если военный в плену умер, то депонированная часть выплаты включается в состав наследства.

