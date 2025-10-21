Видео
Видео

Выплаты за пленного — когда они прекращаются

Выплаты за пленного — когда они прекращаются

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 05:44
обновлено: 17:51
Выплаты родственникам пленных - когда выплаты прекращаются
Пленные возвращаются домой. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Денежные выплаты родственникам пленных военнослужащих прекращаются в день освобождения их из плена. Есть еще и другие ситуации, которые разъяснили в Министерстве обороны.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Прекращение выплаты родственникам пленного

Выплата родственникам пленного военнослужащего не является бессрочной.

В Минобороны объяснили, когда эта выплата прекращается.

Это происходит со дня:

  • освобождения военнослужащего из плена;
  • выяснения обстоятельств относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен;
  • актовой записи о смерти военнослужащего, которая объявляется соответствующим приказом командира части.

Что будет с деньгами, которые хранились на депозите

Также в военном ведомстве объяснили, что происходит с выплатой, когда военнослужащий освобождается из плена.

"В случае освобождения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему", — говорится в объяснении Минобороны.

А если военный в плену умер, то депонированная часть выплаты включается в состав наследства.

Напомним, мы ранее писали о том, как отличается размер выплат для разных очередей родственников пленного военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о том, кто именно имеет право на получение выплаты за пленного военного.

выплаты ВСУ военные пленные военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
