Выплаты родственникам пленных - когда выплаты прекращаются

Выплаты за пленного — когда они прекращаются
Денежные выплаты родственникам пленных военнослужащих прекращаются в день освобождения их из плена. Есть еще и другие ситуации, которые разъяснили в Министерстве обороны.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Прекращение выплаты родственникам пленного
Выплата родственникам пленного военнослужащего не является бессрочной.
В Минобороны объяснили, когда эта выплата прекращается.
Это происходит со дня:
- освобождения военнослужащего из плена;
- выяснения обстоятельств относительно возможной добровольной сдачи военнослужащего в плен;
- актовой записи о смерти военнослужащего, которая объявляется соответствующим приказом командира части.
Что будет с деньгами, которые хранились на депозите
Также в военном ведомстве объяснили, что происходит с выплатой, когда военнослужащий освобождается из плена.
"В случае освобождения из плена все сохраненное (депонированное) денежное обеспечение выплачивается военнослужащему", — говорится в объяснении Минобороны.
А если военный в плену умер, то депонированная часть выплаты включается в состав наследства.
