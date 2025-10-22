Відео
Україна
Виплати за полонених ЗСУ — які обставини скасовують виплату

Виплати за полонених ЗСУ — які обставини скасовують виплату

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 05:59
Оновлено: 19:04
Виплати в ЗСУ - скасування виплат за полонених
Військові повертаються з полону. Фото: Telegram-канал Зеленського

Родичі військовослужбовця, які потрапив у полон за власною волею, не отримають відповідної державної допомоги. Існують іще кілька причин для скасування чи відмови від виплати для родичів полоненого військовослужбовця.

Про це повідомляло Міністерство оборони України

Читайте також:

Як військовий потрапив у полон

Якщо військовослужбовець Збройних сил України потрапив до полону, його близькі родичі мають право на отримання грошової допомоги від держави.

Але є ситуації, коли виплата цієї грошової допомоги скасовується чи взагалі не здійснюється.

Це, зокрема, відбувається тоді, коли з’являються достовірні підтвердження того, що військовослужбовець потрапив у полон добровільно.

Інші причини скасування виплати родичам

У Міністерстві оборони пояснили, що існують й інші причини для скасування чи відмови від виплати грошей родичам полоненого військовослужбовця.

Це такі випадки, як:

  • самовільне залишення військової частини;
  • дезертирство.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли закінчуються виплати для родичів полонених військовослужбовців.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з родичів має право на отримання виплат за полонених військовослужбовців.

виплати ЗСУ родина полонені дезертир
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
