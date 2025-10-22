Выплаты в ВСУ - отмена выплат за пленных

Военные возвращаются из плена. Фото: Telegram-канал Зеленского

Родственники военнослужащего, попавшего в плен по собственной воле, не получат соответствующей государственной помощи. Существуют еще несколько причин для отмены или отказа от выплаты для родственников пленного военнослужащего.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины

Как военный попал в плен

Если военнослужащий Вооруженных сил Украины попал в плен, его близкие родственники имеют право на получение денежной помощи от государства.

Но есть ситуации, когда выплата этой денежной помощи отменяется или вообще не осуществляется.

Это, в частности, происходит тогда, когда появляются достоверные подтверждения того, что военнослужащий попал в плен добровольно.

Другие причины отмены выплаты родственникам

В Министерстве обороны объяснили, что существуют и другие причины для отмены или отказа от выплаты денег родственникам пленного военнослужащего.

Это такие случаи, как:

самовольное оставление воинской части;

дезертирство.

