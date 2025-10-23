Виплати родичам військових - терміни подачі заяви на особисте розпорядження

Військові після повернення з полону. Фото: Міноборони

Військовослужбовець має право подати заяву на особисте розпорядження щодо виплати, якщо він потрапить у полон. У термінах подачі цієї заяви на зберігання до військової частини є серйозні відмінності, залежно від того, хто завірить підпис військового на ній.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Навіщо потрібне особисте розпорядження

Військовослужбовець має право сам визначити людей, які будуть отримувати державну виплату після того, як він потрапить у полон.

Для цього військовослужбовець повинен оформити особисте розпорядження.

У Міноборони пояснили, як саме оформлюється цей документ.

Різниця у термінах

По-перше, потрібно написати відповідну заяву у довільній формі.

По-друге, підпис військовослужбовця на заяві має бути завірений — або командиром частини, де служить військовий, або нотаріусом. Після цього це розпорядження віддається на зберігання у військовій частині.

Саме тут і є ключова особливість процесу.

Бо, якщо підпис завірив командир частини, то військовий має віддати цю заяву у одноденний термін.

А якщо підпис завірили у нотаріуса — то військовослужбовець матиме аж 30 календарних днів.

