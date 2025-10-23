Видео
Україна
Видео

Выплаты за пленных — ключевая особенность подачи заявления

Выплаты за пленных — ключевая особенность подачи заявления

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 05:53
обновлено: 16:15
Выплаты родственникам военных - сроки подачи заявления на личное распоряжение
Военные после возвращения из плена. Фото: Минобороны

Военнослужащий имеет право подать заявление на личное распоряжение о выплате, если он попадет в плен. В сроках подачи этого заявления на хранение в воинскую часть есть серьезные различия, в зависимости от того, кто заверит подпись военного на нем.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Зачем нужно личное распоряжение

Военнослужащий имеет право сам определить людей, которые будут получать государственную выплату после того, как он попадет в плен.

Для этого военнослужащий должен оформить личное распоряжение.

В Минобороны объяснили, как именно оформляется этот документ.

Разница в сроках

Во-первых, нужно написать соответствующее заявление в произвольной форме.

Во-вторых, подпись военнослужащего на заявлении должна быть заверена — или командиром части, где служит военный, или нотариусом. После этого это распоряжение отдается на хранение в воинской части.

Именно здесь и есть ключевая особенность процесса.

Потому что, если подпись заверил командир части, то военный должен отдать это заявление в однодневный срок.

А если подпись заверили у нотариуса — то военнослужащий будет иметь аж 30 календарных дней.

Напомним, мы ранее писали о том, когда прекращаются выплаты родственникам пленных военнослужащих.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны для оформления выплат за пленного военного.

выплаты семья пленные военнослужащие заявление
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
