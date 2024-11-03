Як отримати виплати на похорон військового - розмір допомоги родичам

Похорон загиблого військового. Фото: preobrazhennja.org.ua

Родина загиблого на війні військовослужбовця має право на компенсацію витрат на поховання та пам’ятник на могилі воїна. Розмір цієї компенсації становить п’ять прожиткових мінімумів.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Допомога родині загиблого

Держава надає допомогу родині та батькам загиблих військовослужбовців на поховання воїна.

Йдеться про сам процес похорону (компенсація на усі матеріальні витрати) та спорудження надгробку на могилі.

На які кошти можуть розраховувати родичі загиблого військовослужбовця

Розмір допомоги визначається, виходячи із показника прожиткового мінімуму на дату загибелі військовослужбовця.

Згідно із законом він становить п’ять прожиткових мінімумів у розрахунку на місяць на одну особу, установлені законом на дату загибелі військового.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як родина може отримати гроші зниклого безвісти чи полоненого військовослужбовця.

Також ми повідомляли про те, якою буде компенсація родині загиблого військового у 2025 році.