Как получить выплаты на похороны военного - размер помощи родственникам

Похороны погибшего военного. Фото: preobrazhennja.org.ua

Семья погибшего на войне военнослужащего имеет право на компенсацию расходов на погребение и памятник на могиле воина. Размер этой компенсации составляет пять прожиточных минимумов.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Помощь семье погибшего

Государство оказывает помощь семье и родителям погибших военнослужащих на погребение воина.

Речь идет о самом процессе похорон (компенсация на все материальные затраты) и сооружении надгробия на могиле.

На какие средства могут рассчитывать родственники погибшего военнослужащего

Размер пособия определяется исходя из показателя прожиточного минимума на дату гибели военнослужащего.

По закону он составляет пять прожиточных минимумов в расчете на месяц на одного человека, установленные законом на дату гибели военного.

Напомним, мы ранее писали о том, как семья может получить деньги пропавшего без вести или пленного военнослужащего.

Также мы сообщали о том, какой будет компенсация семье погибшего военного в 2025 году.