Як звільнитися з ЗСУ - яке право мають родичі загиблих військовослужбовців

Похорон загиблих військових. Фото: Facebook Павла Ткачука

Близькі родичі загиблих на війні військових мають право не тільки на відстрочку від мобілізації. Навіть якщо такий родич уже служить у складі Збройних сил України, він може звільнитися з цієї ж підстави.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із чинним законодавством, військовозобов’язаним громадянам, близькі родичі яких загинули на війні, надається право на відстрочку від мобілізації.

До юристів звернувся із питанням громадянин, який поцікавився, чи розповсюджується це право на тих, хто уже мобілізувався і проходить службу в Збройних силах України.

Алгоритм дій для військовослужбовця, що втратив на війні батька

"Ви маєте право на звільнення", — відповів адвокат Юрій Айвазян.

Він пояснив, що має робити військовослужбовець, який втратив близького родича (батька), що також служив у ЗСУ.

"Треба подати рапорт до командира частини, додавши до нього підтверджувальні документи про загибель батька на фронті", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, який саме документ потрібен для того, аби отримати виплати за зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців.

Також ми повідомляли про пільги, на які мають право сім’ї загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.