Як витяг з Єдиного реєстру може допомогти родичам зниклих безвісті

Військова форма та прапор. Фото: Depositphotos

Завдяки витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, родичі зниклих тепер зможуть отримати необхідні виплати. Це офіційний документ, який підтверджує правовий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин. Він спрощує процедуру та гарантує підтримку сім'ям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях.

Про це розповідає пресслужба Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Telegram.

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Для чого потрібен витяг з Єдиного реєстру

Отримання витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, надає близьким родичам і членам сім'ї право оформити пенсію у зв'язку з втратою годувальника. Відповідно до ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", цей офіційний документ підтверджує правовий статус зниклої особи, полегшуючи процес отримання необхідних виплат.

У випадку зникнення безвісти за особливих обставин осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських, військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законів, а також Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку та Державної прикордонної служби України, сім'ям таких осіб виплачується грошове забезпечення.

Допомога родинам зниклих безвісті

Особи, чиї близькі родичі зникли безвісти під час заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії Російської Федерації або під час дії воєнного стану, мають підстави для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Відповідно до ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", наявність витягу з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, є необхідною умовою для реалізації цього права.

"Додатково інформуємо, що з моменту внесення даних про особу, зниклу безвісти за особливих обставин, до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин над майном такої особи може бути встановлено опіку в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України", — йдеться у повідомленні.

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 та частиною першою ст. 9 Закону України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", за особами, які зникли безвісти за особливих обставин, зберігаються місце роботи та займана посада. Якщо це особи, уповноважені на виконання функцій держави, додатково зберігається і середній заробіток на підприємстві, в установі чи організації незалежно від підпорядкування.

Що ще варто знати

Нагадаємо, якщо з якихось причин рідним зниклих безвісти військовослужбовців припинили виплачувати компенсацію, вони можуть звернутися з офіційним запитом щодо цього питання у Міністерство оборони. Якщо ж військове відомство це питання не вирішить, то громадяни можуть оскаржити скасування виплат у суді.

Ми також писали, що основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з Росією. Країна-агресорка не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.