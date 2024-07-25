Как выписка из Единого реестра может помочь родственникам пропавших без вести

Военная форма и флаг. Фото: Depositphotos

Благодаря выписке из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, родственники пропавших теперь смогут получить необходимые выплаты. Это официальный документ, подтверждающий правовой статус лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Он упрощает процедуру и гарантирует поддержку семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.

Об этом рассказывает пресс-служба Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Telegram.

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Для чего требуется выписка из Единого реестра

Получение выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, дает близким родственникам и членам семьи право оформить пенсию в связи с потерей кормильца. Согласно ст. 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", этот официальный документ подтверждает правовой статус пропавшего лица, облегчая процесс получения необходимых выплат.

В случае пропажи без вести при особых обстоятельствах лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, полицейских, военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, созданных в соответствии с законами, а также Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи и Государственной пограничной службы Украины, семьям таких лиц выплачивается денежное довольствие.

Помощь семьям пропавших без вести

Лица, чьи близкие родственники пропали без вести во время мер по обеспечению государственной сохранности и обороны, сдерживанию вооруженной злости русской Федерации либо во время деяния военного положения, имеют основания для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации. Согласно ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", наличие выписки из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, является необходимым условием для реализации этого права.

"Дополнительно информируем, что с момента внесения данных о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах над имуществом такого лица может быть установлена опека в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины", — говорится в сообщении.

Согласно части пятой ст. 8 и частью первой ст. 9 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", за лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах, сохраняются место работы и занимаемая должность. Если лица, уполномоченные на выполнение функций государства, дополнительно сохраняется и средний заработок на предприятии, в учреждении или организации независимо от подчинения.

Что еще стоит знать

Напомним, если по каким-то причинам родным пропавших без вести военнослужащих перестали выплачивать компенсацию, они могут обратиться с официальным запросом по этому вопросу в Министерство обороны. Если же военное ведомство этот вопрос не решит, граждане могут обжаловать отмену выплат в суде.

Мы также писали, что основной проблемой в поиске пропавших без вести украинцев является отсутствие коммуникации с Россией. Страна-агрессорка не передает Украине информацию о том, кто именно находится в плену.