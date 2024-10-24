Как уволиться с ВСУ - какое право имеют родственники погибших военнослужащих

Увольнение из ВСУ родственников погибшего военного — разрешает ли это закон
Близкие родственники погибших на войне военных имеют право не только отсрочку от мобилизации. Даже если такой родственник уже служит в составе Вооруженных сил Украины, он может уволиться по этому же основанию.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Увольнение из ВСУ родственников погибших
Согласно действующему законодательству военнообязанным гражданам, близкие родственники которых погибли на войне, предоставляется право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился с вопросом гражданин, который поинтересовался, распространяется ли это право на тех, кто мобилизовался и проходит службу в Вооруженных силах Украины.
Алгоритм действий для военнослужащего, потерявшего на войне отца
"Вы имеете право на увольнение", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
Он объяснил, что должен делать военнослужащий, потерявший близкого родственника (отца), также служившего в ВСУ.
"Надо подать рапорт к командиру части, добавив к нему подтверждающие документы о гибели отца на фронте", — отметил юрист.
Напомним, мы писали ранее о том, какой именно документ нужен для того, чтобы получить выплаты за пропавших без вести или погибших военнослужащих.
Также мы сообщали о льготах, на которые имеют право семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих.
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