Как уволиться с ВСУ - какое право имеют родственники погибших военнослужащих

Похороны погибших военных. Фото: Facebook Павла Ткачука

Близкие родственники погибших на войне военных имеют право не только отсрочку от мобилизации. Даже если такой родственник уже служит в составе Вооруженных сил Украины, он может уволиться по этому же основанию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству военнообязанным гражданам, близкие родственники которых погибли на войне, предоставляется право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился с вопросом гражданин, который поинтересовался, распространяется ли это право на тех, кто мобилизовался и проходит службу в Вооруженных силах Украины.

Алгоритм действий для военнослужащего, потерявшего на войне отца

"Вы имеете право на увольнение", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Он объяснил, что должен делать военнослужащий, потерявший близкого родственника (отца), также служившего в ВСУ.

"Надо подать рапорт к командиру части, добавив к нему подтверждающие документы о гибели отца на фронте", — отметил юрист.

Напомним, мы писали ранее о том, какой именно документ нужен для того, чтобы получить выплаты за пропавших без вести или погибших военнослужащих.

Также мы сообщали о льготах, на которые имеют право семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих.