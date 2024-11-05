Поранення на війні - виплати пораненим, які документи потрібні

Гроші для військових. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Для того, аби отримати виплати за поранення, військовослужбовець має надати довідки про обставини поранення та військово-лікарської комісії. Копії цих документів треба правильно оформити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Документи для виплат про поранення

Військовослужбовці, які були поранені під час воєнних дій, мають право на компенсаційні виплати.

Для цього їм треба надати наступні документи:

паспорт;

довідка про обставини поранення;

довідка військово-лікарської комісії.

Як оформити копії документів

Військовий може надати не оригінали, а їхні копії.

Ці копії треба нотаріально засвідчити. Юрій Айвазян пояснив, як це правильно зробити.

"Згідно з вимогами ДСТУ4163:2020, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії", — пояснив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про розміри виплат пораненим військовим.

Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках виплати за поранення не надаються.