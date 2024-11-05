Поранення на війні - виплати пораненим, які документи потрібні

Виплата після поранення — копії яких документів треба надати
Для того, аби отримати виплати за поранення, військовослужбовець має надати довідки про обставини поранення та військово-лікарської комісії. Копії цих документів треба правильно оформити.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Документи для виплат про поранення
Військовослужбовці, які були поранені під час воєнних дій, мають право на компенсаційні виплати.
Для цього їм треба надати наступні документи:
- паспорт;
- довідка про обставини поранення;
- довідка військово-лікарської комісії.
Як оформити копії документів
Військовий може надати не оригінали, а їхні копії.
Ці копії треба нотаріально засвідчити. Юрій Айвазян пояснив, як це правильно зробити.
"Згідно з вимогами ДСТУ4163:2020, відмітка про засвідчення копії документа складається з таких елементів: слів "Згідно з оригіналом" (без лапок), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії", — пояснив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про розміри виплат пораненим військовим.
Додамо, ми повідомляли про те, у яких випадках виплати за поранення не надаються.
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