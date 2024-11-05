Ранения на войне - выплаты раненым, какие документы нужны

Деньги для военных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для того чтобы получить выплаты за ранения, военнослужащий должен предоставить справки об обстоятельствах ранения и военно-врачебной комиссии. Копии этих документов нужно правильно оформить.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнослужащие, раненые во время военных действий, имеют право на компенсационные выплаты.

Для этого им нужно предоставить следующие документы:

паспорт;

справка об обстоятельствах ранения;

справка военно-врачебной комиссии.

Как оформить копии документов

Военный может предоставить не подлинники, а их копии.

Эти копии нужно нотариально засвидетельствовать. Юрий Айвазян объяснил, как правильно это сделать.

"Согласно требованиям ДСТУ4163:2020, отметка об удостоверении копии документа состоит из следующих элементов: слов "Согласно оригиналу" (без кавычек), личной подписи лица, удостоверяющего копию, его собственного имени и фамилии, даты удостоверения копии", — пояснил адвокат.

Напомним, мы ранее писали о размерах выплат раненым военным.

Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях выплаты за ранения не предоставляются.