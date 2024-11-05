Ранения на войне - выплаты раненым, какие документы нужны

Выплата после ранения — копии каких документов надо предоставить
Для того чтобы получить выплаты за ранения, военнослужащий должен предоставить справки об обстоятельствах ранения и военно-врачебной комиссии. Копии этих документов нужно правильно оформить.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Документы для выплат о ранениях
Военнослужащие, раненые во время военных действий, имеют право на компенсационные выплаты.
Для этого им нужно предоставить следующие документы:
- паспорт;
- справка об обстоятельствах ранения;
- справка военно-врачебной комиссии.
Как оформить копии документов
Военный может предоставить не подлинники, а их копии.
Эти копии нужно нотариально засвидетельствовать. Юрий Айвазян объяснил, как правильно это сделать.
"Согласно требованиям ДСТУ4163:2020, отметка об удостоверении копии документа состоит из следующих элементов: слов "Согласно оригиналу" (без кавычек), личной подписи лица, удостоверяющего копию, его собственного имени и фамилии, даты удостоверения копии", — пояснил адвокат.
Напомним, мы ранее писали о размерах выплат раненым военным.
Добавим, мы сообщали о том, в каких случаях выплаты за ранения не предоставляются.
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