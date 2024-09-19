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У Львівському ТЦК відповіли, як військовим отримати гроші у разі поранення

19 вересня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Як військовим отримати гроші у разі поранення — відповідь ТЦК
Гроші у кишені військового. Фото: armyinform.com.ua
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У разі поранення за військовослужбовцем зберігається виплата коштів відповідно до останньої займаної посади протягом усього періоду лікування. Проте є випадки, коли виплат немає, і військові задаються питанням, що робити.

Відповідь на це дали у Львівському ТЦК та СП у середу, 18 вересня.

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Як зазначається, наразі виплати можуть тривати не більше, ніж 12 місяців поспіль. Це стосується часу, коли військовий знаходиться в госпіталях або лікарнях, а також перебуває у відпустці для лікування. Зазвичай цей процес займає кілька місяців. Якщо ж необхідне більш тривале лікування, то не пізніше ніж через 4 місяці від початку лікування потрібно пройти ВЛК. На основі цього рішення виплата грошового забезпечення може бути продовжена.

Також пораненим військовослужбовцям надаються так звані "бойові" виплати. Вони виплачуються під час перебування на стаціонарному лікуванні, в тому числі за кордоном, або ж під час відпустки для лікування в разі тяжкого поранення.

Однак існують певні нюанси:

  • основою для нарахування цієї виплати є довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), відома як форма 5. Її має видати військова частина, і в документі повинно бути зазначено, що поранення отримане в ході захисту Батьківщини. Якщо цього формулювання немає, виплати можуть не нарахувати;
  • крім того, у довідці має бути вказано, що військовослужбовець був у засобах індивідуального захисту, не скоїв кримінального правопорушення, не намагався заподіяти собі тілесних ушкоджень і не перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Усі ці пункти є підставами для відмови у виплаті додаткової винагороди.

Якщо додаткова винагорода після поранення не виплачується, необхідно подати рапорт на ім'я командира з проханням включити до наказу виплату додаткової винагороди. До рапорту слід додати копію довідки про поранення.

У разі відмови у виплаті, і якщо людина вважає це рішення неправомірним, можна звернутися на гарячу лінію Міноборони або до юристів. Судова практика показує, що військовослужбовцям зазвичай нараховують усі гарантовані виплати, якщо для цього є законні підстави.

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