Показ фільму про Да Вінчі — режисер поділився реакцією рідних після перегляду

Режисер Володимир Сидько. Фото: Новини.LIVE

Документальний фільм "За свою свободу треба боротися", присвячений воїну Дмитру К оцюб айлу ("Да В інчі"), завтра виход ить у кінотеатрах України. Рідні героя вже переглянули стрічку та висловили задоволення її результатом.

Про це повідомив режисер документального фільму "За свою свободу треба боротися" Володимир Сидько у коментарі для Новини.LIVE у середу, 18 вересня.

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У кінотеатрах 19 вересня виходить документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного українського воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі").

Режисер зазначив, що рідні "Да Вінчі", включно з його матір'ю, сестрами та бабусею, вже переглянули фільм і залишилися задоволеними результатом.

"Стрічку вже переглянули мама "Да Вінчі", його сестри та бабуся. Ми показували фільм в Івано-Франківську, маму запрошували також і в Київ, тож вона вже двічі дивилася", — поділився із журналісткою Сидько.

Він додав, що його друг, який був поранений на війні, на другий день після прем'єри попросив сходити на могилу до Дмитра Коцюбайла. Там вони випадково зустрілися із мамою загиблого, яка подякувала за фільм.

"Ми радіємо, що не було претензій у родині. Всі задоволені, роблять репости. Тому ми думаємо, що наша робота вдалася хоча б з цього погляду. І це дуже важливий фільм для збереження памʼяті про Дмитра. Оскільки ми записали усе буквально по гарячим слідам. Тому що зараз війна і невідомо, що з усіма нами буде", — підсумував режисер.