Фільм про Дмитра Коцюбайла — ШІ відтворив голос легендарного воїна Да Вінчі

Режисер Володимир Сидько. Фото: Новини.LIVE

У кінотеатрах 19 вересня виходить документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

Про це у коментарі Новини.LIVE розповів Режисер картини Володимир Сидько.

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Стрічка "За свою свободу треба боротися" розповідає про життя бійця, який брав участь у Революції Гідності та пішов на фронт у 18 років, а згодом став легендарним командиром.

За словами режисера, аби передати історію героя, було зібрано та впорядковано друковані інтерв'ю, які Дмитро давав у 2014-2017 роках, а потім його голос відновили за допомогою штучного інтелекту.

"Він власну історію розповідає своїм голосом, слово в слово. Я нічого свого не вигадав. Абсолютно слово в слово", — сказав Сидько.