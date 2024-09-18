Фільм про Дмитра Коцюбайла — ШІ відтворив голос легендарного воїна Да Вінчі

Фільм про "Да Вінчі" — режисер використав ШІ для відтворення голосу легендарного командира
У кінотеатрах 19 вересня виходить документальний фільм "За свою свободу треба боротися" про легендарного воїна Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"). Його голос у стрічці було відтворено за допомогою штучного інтелекту (ШІ).
Про це у коментарі Новини.LIVE розповів Режисер картини Володимир Сидько.
Голос "Да Вінчі" відновили за допомогою ШІ
Стрічка "За свою свободу треба боротися" розповідає про життя бійця, який брав участь у Революції Гідності та пішов на фронт у 18 років, а згодом став легендарним командиром.
За словами режисера, аби передати історію героя, було зібрано та впорядковано друковані інтерв'ю, які Дмитро давав у 2014-2017 роках, а потім його голос відновили за допомогою штучного інтелекту.
"Він власну історію розповідає своїм голосом, слово в слово. Я нічого свого не вигадав. Абсолютно слово в слово", — сказав Сидько.
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