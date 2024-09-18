Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Фильм о "Да Винчи" — режиссер использовал ИИ для восстановления голоса легендарного командира arrow

Фильм о "Да Винчи" — режиссер использовал ИИ для восстановления голоса легендарного командира

18 сентября 2024 17:21
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Фильм о Дмитрии Коцюбайле — ИИ воспроизвел голос легендарного воина Да Винчи
Режиссер Владимир Сидько. Фото: Новини.LIVE
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В кинотеатрах 19 сентября выходит документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайле ("Да Винчи"). Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал Режиссер картины Владимир Сидько.

Читайте также:

Голос "Да Винчи" восстановили с помощью ИИ

Лента "За свою свободу надо бороться" рассказывает о жизни бойца, участвовавшего в Революции Достоинства и ушедшего на фронт в 18 лет, а впоследствии ставшего легендарным командиром.

По словам режиссера, чтобы передать историю героя, были собраны и упорядочены печатные интервью, которые Дмитрий давал в 2014-2017 годах, а затем его голос восстановили с помощью искусственного интеллекта.

"Он собственную историю рассказывает своим голосом, слово в слово. Я ничего своего не придумал. Все слово в слово", — сказал Сидько.

Также важные новости дня по теме:

смерть фильм искусственный интеллект военные Герой Украины режиссер

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:33 Работа в Польше — какие зарплаты платят в регионах

17:33 В Укргидрометцентре предупредили о сильном ветре и дождливой погоде завтра

17:31 Судаков назвал клубы, которые хотели его подписать

17:31 В Харьковской области эвакуируют людей из-за лесных пожаров

17:21 С пистолетом и гранатой — в Одессе иностранец дерзко ограбил таксиста

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

17:21 Фильм о "Да Винчи" — режиссер использовал ИИ для восстановления голоса легендарного командира

17:04 Известная блогерша Юлия Верба впервые стала мамой

16:47 Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвин" — появились кадры последствий пожара

16:38 Одесским трамваям и троллейбусам заменят программное обеспечение за 3 миллиона

16:37 Сколько средств может принести экономическое бронирование в бюджет — подсчеты Минэкономики

17:33 Работа в Польше — какие зарплаты платят в регионах

17:33 В Укргидрометцентре предупредили о сильном ветре и дождливой погоде завтра

17:31 Судаков назвал клубы, которые хотели его подписать

17:31 В Харьковской области эвакуируют людей из-за лесных пожаров

17:21 С пистолетом и гранатой — в Одессе иностранец дерзко ограбил таксиста

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

17:21 Фильм о "Да Винчи" — режиссер использовал ИИ для восстановления голоса легендарного командира

17:04 Известная блогерша Юлия Верба впервые стала мамой

16:47 Во Львове подожгли кинотеатр "Дзвин" — появились кадры последствий пожара

16:38 Одесским трамваям и троллейбусам заменят программное обеспечение за 3 миллиона

16:37 Сколько средств может принести экономическое бронирование в бюджет — подсчеты Минэкономики

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Text

12:31 Катастрофическое соотношение — экономист назвал количество забронированных от мобилизации

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

08:00 Повышение налогов и напряженная встреча Зеленского с Сикорским — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024
Text

23:16 Зима будет непростой — нардеп назвал причины, которые влияют на дефицит электроэнергии

Text

21:32 Посол объяснил, как Украина влияет на выборы в США

Text

21:10 В Раде не обсуждают способы покрытия дефицита ресурсов для неотложных расходов, — нардеп

Text

20:24 Нардеп объяснил, к каким последствиям может привести повышение налогов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку