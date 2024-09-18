Фильм о Дмитрии Коцюбайле — ИИ воспроизвел голос легендарного воина Да Винчи

Фильм о "Да Винчи" — режиссер использовал ИИ для восстановления голоса легендарного командира
В кинотеатрах 19 сентября выходит документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном воине Дмитрии Коцюбайле ("Да Винчи"). Его голос в ленте был воспроизведен с помощью искусственного интеллекта (ИИ).
Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказал Режиссер картины Владимир Сидько.
Голос "Да Винчи" восстановили с помощью ИИ
Лента "За свою свободу надо бороться" рассказывает о жизни бойца, участвовавшего в Революции Достоинства и ушедшего на фронт в 18 лет, а впоследствии ставшего легендарным командиром.
По словам режиссера, чтобы передать историю героя, были собраны и упорядочены печатные интервью, которые Дмитрий давал в 2014-2017 годах, а затем его голос восстановили с помощью искусственного интеллекта.
"Он собственную историю рассказывает своим голосом, слово в слово. Я ничего своего не придумал. Все слово в слово", — сказал Сидько.
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