Показ фильма о Да Винчи – режиссер поделился реакцией родных после просмотра

Режиссер Владимир Сидько. Фото: Новини.LIVE

Документальный фильм "За свою свободу надо бороться", посвященный воину Дмитрию Коцюбайлу ("Да Винчи") выходит в кинотеатрах Украины. Родные героя уже просмотрели ленту и выразили свое восхищение.

Об этом сообщил режиссер документального фильма "За свою свободу надо бороться" Владимир Сидько в комментарии Новини.LIVE в среду, 18 сентября.

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В кинотеатрах 19 сентября выходит документальный фильм "За свою свободу надо бороться" о легендарном украинском воине Дмитрии Коцюбайло ("Да Винчи").

Режиссер отметил, что родные "Да Винчи", включая его мать, сестер и бабушку, уже посмотрели фильм и остались довольны результатом.

"Ленту уже посмотрели мама "Да Винчи", его сестры и бабушка. Мы показывали фильм в Ивано-Франковске, маму приглашали также и в Киев, поэтому она уже дважды смотрела", — поделился с журналисткой Сидько.

Он добавил, что его друг, который был ранен на войне, на второй день после премьеры попросил сходить на могилу к Дмитрию Коцюбайло. Там они случайно встретились с мамой погибшего, которая поблагодарила за фильм.

"Мы радуемся, что не было претензий в семье. Все довольны, делают репосты. Поэтому мы думаем, что наша работа удалась хотя бы с этой точки зрения. И это очень важный фильм для сохранения памяти о Дмитрии. Поскольку мы записали все буквально по горячим следам. Потому что сейчас война и неизвестно, что со всеми нами будет", — подытожил режиссер.