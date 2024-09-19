Как военным получить деньги в случае ранения — ответ ТЦК

Деньги в кармане военного. Фото: armyinform.com.ua

В случае ранения за военнослужащим сохраняется выплата средств согласно последней занимаемой должности в течение всего периода лечения. Однако есть случаи, когда выплат нет, и военные задаются вопросом, что делать.

Ответ на это дали во Львовском ТЦК и СП в среду, 18 сентября.

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В каких случаях выплаты прекращаются и что нужно делать

Как отмечается, выплаты могут продолжаться не больше 12 месяцев подряд. Это касается времени, когда военный находится в госпиталях или больницах, а также в отпуске по лечению. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев. Если же необходимо более длительное лечение, то не позднее чем через 4 месяца после начала лечения следует пройти ВЛК. На основе этого решения выплата денежного довольствия может быть продлена.

Также раненым военнослужащим предоставляются так называемые "боевые" выплаты. Они выплачиваются во время пребывания на стационарном лечении, в том числе за границей или во время отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.

Однако существуют определенные нюансы:

Основой для начисления этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), известная как форма 5. Ее должна выдать воинская часть, и в документе должно быть указано, что ранение получено в ходе защиты Родины. Если этой формулировки нет, выплаты могут не начислиться;

кроме того, в справке должно быть указано, что военнослужащий находился в средствах индивидуальной защиты, не совершил уголовного правонарушения, не пытался причинить себе телесные повреждения и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все эти пункты являются основаниями отказа в выплате дополнительного вознаграждения.

Если дополнительное вознаграждение после ранения не выплачивается, необходимо подать рапорт на имя командира с просьбой включить в приказ выплату дополнительного вознаграждения. К рапорту следует добавить копию справки о ранении.

В случае отказа в выплате, и если человек считает это решение неправомерным, можно обратиться на горячую линию Минобороны или к юристам. Судебная практика показывает, что военнослужащим обычно насчитывают все гарантированные выплаты, если для этого есть законные основания.