Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Во Львовском ТЦК ответили, как военным получить деньги в случае ранения arrow

Во Львовском ТЦК ответили, как военным получить деньги в случае ранения

19 сентября 2024 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Как военным получить деньги в случае ранения — ответ ТЦК
Деньги в кармане военного. Фото: armyinform.com.ua
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

В случае ранения за военнослужащим сохраняется выплата средств согласно последней занимаемой должности в течение всего периода лечения. Однако есть случаи, когда выплат нет, и военные задаются вопросом, что делать.

Ответ на это дали во Львовском ТЦК и СП в среду, 18 сентября.

Читайте также:

В каких случаях выплаты прекращаются и что нужно делать

Как отмечается, выплаты могут продолжаться не больше 12 месяцев подряд. Это касается времени, когда военный находится в госпиталях или больницах, а также в отпуске по лечению. Обычно этот процесс занимает несколько месяцев. Если же необходимо более длительное лечение, то не позднее чем через 4 месяца после начала лечения следует пройти ВЛК. На основе этого решения выплата денежного довольствия может быть продлена.

Также раненым военнослужащим предоставляются так называемые "боевые" выплаты. Они выплачиваются во время пребывания на стационарном лечении, в том числе за границей или во время отпуска для лечения в случае тяжелого ранения.

Однако существуют определенные нюансы:

  • Основой для начисления этой выплаты является справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья), известная как форма 5. Ее должна выдать воинская часть, и в документе должно быть указано, что ранение получено в ходе защиты Родины. Если этой формулировки нет, выплаты могут не начислиться;
  • кроме того, в справке должно быть указано, что военнослужащий находился в средствах индивидуальной защиты, не совершил уголовного правонарушения, не пытался причинить себе телесные повреждения и не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Все эти пункты являются основаниями отказа в выплате дополнительного вознаграждения.

Если дополнительное вознаграждение после ранения не выплачивается, необходимо подать рапорт на имя командира с просьбой включить в приказ выплату дополнительного вознаграждения. К рапорту следует добавить копию справки о ранении.

В случае отказа в выплате, и если человек считает это решение неправомерным, можно обратиться на горячую линию Минобороны или к юристам. Судебная практика показывает, что военнослужащим обычно насчитывают все гарантированные выплаты, если для этого есть законные основания.

Также важные новости дня по теме:

выплаты ВСУ военные лечение война в Украине ранение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:41 В Сумской области за сутки раздалось 38 взрывов — какие последствия российских обстрелов

08:40 Тарифы на газ с 1 октября — во сколько обойдется кубометр

08:39 Новый глава Совета ЕС Берсе назвал поддержку Украины приоритетом своей работы

08:36 Шторм "Борис" дошел до Италии — в городах эвакуируют людей

08:30 Что делать, если до сих пор не обновили данные в ТЦК — адвокат сказала о последствиях

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

08:21 Камала Харрис вскоре встретится с Владимиром Зеленским, — СМИ

08:15 В ISW проанализировали, как удары по объектам на территории РФ повлияют на ситуацию на фронте

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

08:00 Финансовая помощь в сентябре — кому из пенсионеров дадут 2,5 тыс. грн на лекарства

07:58 Братчук объяснил, как уничтожение арсенала в Торопце повлияет на бои в Курской области

08:41 В Сумской области за сутки раздалось 38 взрывов — какие последствия российских обстрелов

08:40 Тарифы на газ с 1 октября — во сколько обойдется кубометр

08:39 Новый глава Совета ЕС Берсе назвал поддержку Украины приоритетом своей работы

08:36 Шторм "Борис" дошел до Италии — в городах эвакуируют людей

08:30 Что делать, если до сих пор не обновили данные в ТЦК — адвокат сказала о последствиях

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

08:21 Камала Харрис вскоре встретится с Владимиром Зеленским, — СМИ

08:15 В ISW проанализировали, как удары по объектам на территории РФ повлияют на ситуацию на фронте

08:00 Финансовая помощь в сентябре — кому из пенсионеров дадут 2,5 тыс. грн на лекарства

07:58 Братчук объяснил, как уничтожение арсенала в Торопце повлияет на бои в Курской области

07:41 Военный-дезертир за деньги передал ФСБ координаты ВСУ — как его наказал суд

Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

06:36 Дорогой металлолом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские танки

Эксклюзив

05:31 Маленькая кремниевая долина: чем и как живет красный республиканский штат Техас

17 сентября 2024

18:37 Состояние энергетики и прогноз на зиму в Николаеве — эксклюзив

17:07 Насколько готовы одесситы к предстоящему отопительному сезону — чего опасаются

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

Text

08:00 План победы Зеленского и взрыв гаджетов в Ливане — эфир Ранок.LIVE

18 сентября 2024
Text

22:40 Нардепка прокомментировала провал голосования о дерусификации названий населенных пунктов в Украине

Text

21:39 Нардеп объяснил, на чем базируются отношения между Польшей и Украиной

Text

21:17 Полиция Киева заявила, что устанавливает мотивы убийства у АЗС на Окружной дороге

Text

19:12 В Комитете Нацбезопасности поддержали решение Безуглой о переходе

Text

17:50 США видели "мирный план" Зеленского и ликвидация россиян в Харьковской области — эфир Вечір.LIVE

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле - 80x80

Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

Text

15:41 Когда ТЦК не могут мобилизовать мужчин 18-25 лет — объяснение нардепа

Text

15:22 В Комитете нацбезопасности отреагировали на заявление об увольнении Безуглой

Text
Эксклюзив

13:44 Массовый подрыв пейджеров "Хезболлы" — Сергей Ауслендер рассказал детали

Text

13:00 Атака на склад боеприпасов в Тверской области и задержание Усика в Польше — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации