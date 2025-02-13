Винагорода військовослужбовцям 70 000 грн — за що можна отримати

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Військовослужбовці мають право на грошову винагороду розміром 70 тисяч гривень за 30 днів. За винагорода нараховується за виконання бойових чи спеціальних завдань, як на лінії фронту, так і на окупованих територіях України чи на території країни-агресора.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Винагорода в 70 тисяч гривень

Під час воєнних дій, після оголошення воєнного стану, за певні дії в складі Сил оборони України військовослужбовці можуть отримувати одноразову грошову допомогу.

Розмір цієї допомоги — 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання бойових чи спеціальних завдань.

За які дії нараховується 70-тисячна винагорода

Така грошова винагорода нараховується за ведення бойових чи спеціальних дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділами першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно.

Також винагорода нараховується за бойові чи спеціальні завдання, які виконуються на:

тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;

території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних (бойових) дій;

території противника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців отримуватиме 100-тисячні виплати у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як часто виплачують грошову допомогу для військових.