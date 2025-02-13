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Винагорода 70 тис. грн за місяць — коли її виплачують

13 лютого 2025 07:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Винагорода військовослужбовцям 70 000 грн — за що можна отримати
Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці мають право на грошову винагороду розміром 70 тисяч гривень за 30 днів. За винагорода нараховується за виконання бойових чи спеціальних завдань, як на лінії фронту, так і на окупованих територіях України чи на території країни-агресора.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Під час воєнних дій, після оголошення воєнного стану, за певні дії в складі Сил оборони України військовослужбовці можуть отримувати одноразову грошову допомогу.

Розмір цієї допомоги — 70 тисяч гривень за кожні 30 днів виконання бойових чи спеціальних завдань.

За які дії нараховується 70-тисячна винагорода

Така грошова винагорода нараховується за ведення бойових чи спеціальних дій на лінії бойового зіткнення з противником на відстані виконання бойових (спеціальних) завдань підрозділами першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту включно.

Також винагорода нараховується за бойові чи спеціальні завдання, які виконуються на:

  • тимчасово окупованій Російською Федерацією території України;
  • території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора в районах ведення воєнних (бойових) дій;
  • території противника.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військовослужбовців отримуватиме 100-тисячні виплати у 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, як часто виплачують грошову допомогу для військових.

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