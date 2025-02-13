Вознаграждение военнослужащим 70 000 грн - за что можно получить

Вознаграждение 70 тыс. грн за месяц — когда его выплачивают
Военнослужащие имеют право на денежное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за 30 дней. За вознаграждение начисляется за выполнение боевых или специальных задач, как на линии фронта, так и на оккупированных территориях Украины или на территории страны-агрессора.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Вознаграждение в 70 тысяч гривен
Во время военных действий, после объявления военного положения, за определенные действия в составе Сил обороны Украины военнослужащие могут получать одноразовую денежную помощь.
Размер этой помощи — 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения боевых или специальных задач.
За какие действия начисляется 70-тысячное вознаграждение
Такое денежное вознаграждение начисляется за ведение боевых или специальных действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач подразделениями первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно.
Также вознаграждение начисляется за боевые или специальные задачи, выполняемые на:
- временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;
- территории между позициями Сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных (боевых) действий;
- территории противника.
Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих будет получать 100-тысячные выплаты в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, как часто выплачивают денежную помощь для военных.
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