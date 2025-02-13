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Вознаграждение 70 тыс. грн за месяц — когда его выплачивают

13 февраля 2025 07:11
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вознаграждение военнослужащим 70 000 грн - за что можно получить
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие имеют право на денежное вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за 30 дней. За вознаграждение начисляется за выполнение боевых или специальных задач, как на линии фронта, так и на оккупированных территориях Украины или на территории страны-агрессора.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Во время военных действий, после объявления военного положения, за определенные действия в составе Сил обороны Украины военнослужащие могут получать одноразовую денежную помощь.

Размер этой помощи — 70 тысяч гривен за каждые 30 дней выполнения боевых или специальных задач.

За какие действия начисляется 70-тысячное вознаграждение

Такое денежное вознаграждение начисляется за ведение боевых или специальных действий на линии боевого соприкосновения с противником на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач подразделениями первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта включительно.

Также вознаграждение начисляется за боевые или специальные задачи, выполняемые на:

  • временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины;
  • территории между позициями Сил обороны и позициями войск государства-агрессора в районах ведения военных (боевых) действий;
  • территории противника.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военнослужащих будет получать 100-тысячные выплаты в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, как часто выплачивают денежную помощь для военных.

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