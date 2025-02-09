Хто отримає грошову винагороду у 2025 році

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні під час воєнного стану військовослужбовці, які виконують бойові завдання, мають можливість отримати додаткові виплати. Розміри та механізми виплат регулюються рішеннями та постановами Кабінету Міністрів України.

Як здійснюватимуться виплати у 2025 році розбиралося NV.

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Щомісячні додаткові виплати

Додаткове щомісячне грошове забезпечення спрямоване на мотивацію та винагороду військових, які виконують складні завдання в особливих умовах:

заробітна плата підвищується за службу в конкретних умовах або регіонах. Це стосується таких населених пунктів зі статусом гірських або Зміїний острів;

надбавки за кваліфікацію, участь у спецопераціях, робота в режимі секретності, спортивні звання;

додатки до наукового ступеня, вченого звання, що стимулює навчання та розвиток;

премії та винагороди за особливі умови служби під час воєнного стану, які збільшують загальний дохід та є визнанням важливості професії.

Такі виплати дають змогу матеріально стимулювати військових за їхні зусилля та ризики.

Одноразові виплати як засіб соціальної підтримки військових

Задля вирішення конкретних життєвих потреб військовослужбовцям надаються одноразові виплати:

одноразова грошова допомога після підписання першого контракту підтримує тих, хто тільки вступив на службу;

оздоровчі засоби забезпечують відпочинок військовослужбовців, підвищення їх працездатності;

допомога при виписці є важливою підтримкою для адаптації до цивільного життя;

додаткові винагороди на період воєнного стану забезпечують матеріальне забезпечення військовослужбовців в умовах особливого ризику.

Виплата винагороди військовослужбовцям

Винагороди — це одноразові грошові виплати за виконання особливих завдань в умовах військової служби. Вони призначені для військовослужбовців, які здійснюють службові або бойові завдання в підвищено ризикованих умовах.

На період дії воєнного стану військовослужбовцям додаткова винагорода згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 виплачується в таких розмірах:

100 000 грн — тим, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

50 000 грн — військовослужбовцям, які виконують бойові (спеціальні) завдання у складі органу військового управління;

30 000 грн — військовослужбовцям, які виконують бойові завдання згідно з бойовими наказами.

Доплату можуть отримати військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, Держспецзв’язку, Держприкордонслужби, Спецзв’язку, Держспецтрансслужби, поліцейські. Ця виплата призначена для тих, хто перебуває безпосередньо на лінії зіткнення з ворогом.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або зниклими безвісти, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби. Це не стосується тих військових, які добровільно, без примусу, здалися в полон.

Коли не надається виплата за зниклих безвісти

У виплаті родичам зниклих безвісти враховуються такі фактори:

якщо сім'я не надасть достатніх доказів втрати;

якщо є переконливі докази, які вказують на те, що втрата була удавана, або що особа відсутня добровільно;

причетність зниклої особи до злочинної діяльності;

якщо сім'я не виконує вимоги, встановлені законодавством або правилами організації, що надає виплати.

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