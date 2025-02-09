Кто получит денежное вознаграждение в 2025 году

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине во время военного положения военнослужащие, выполняющие боевые задачи, имеют возможность получить дополнительные выплаты. Размеры и механизмы выплат регулируются решениями и постановлениями Кабинета Министров Украины.

Как будут осуществляться выплаты в 2025 году, разбиралось NV.

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Ежемесячные дополнительные выплаты

Дополнительное ежемесячное денежное обеспечение направлено на мотивацию и вознаграждение военных, выполняющих сложные задачи в особых условиях:

заработная плата повышается за службу в конкретных условиях или регионах. Это касается таких населенных пунктов со статусом горных или Змеиный остров;

надбавки за квалификацию, участие в спецоперациях, работа в режиме секретности, спортивные звания;

приложения к ученой степени, ученого звания, стимулирующие обучение и развитие;

премии и вознаграждения за особые условия службы во время военного положения, которые увеличивают общий доход и являются признанием важности профессии.

Такие выплаты позволяют материально стимулировать военных за их усилия и риски.

Единовременные выплаты как средство социальной поддержки военных

Для решения конкретных жизненных потребностей военнослужащим предоставляются единовременные выплаты:

одноразовая денежная помощь после подписания первого контракта поддерживает тех, кто только поступил на службу;

оздоровительные средства обеспечивают отдых военнослужащих, повышение их работоспособности;

помощь при выписке является важной поддержкой для адаптации к гражданской жизни;

дополнительные вознаграждения на период военного положения обеспечивают материальное обеспечение военнослужащих в условиях особого риска.

Выплата вознаграждения военнослужащим

Вознаграждения — это единовременные денежные выплаты за выполнение особых задач в условиях военной службы. Они предназначены для военнослужащих, которые осуществляют служебные или боевые задачи в повышенно рискованных условиях.

На период действия военного положения военнослужащим дополнительное вознаграждение согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 февраля 2022 года № 168 выплачивается в таких размерах:

100 000 грн — тем, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях;

50 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые (специальные) задачи в составе органа военного управления;

30 000 грн — военнослужащим, выполняющим боевые задачи согласно боевым приказам.

Доплату могут получить военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, Спецсвязи, Госспецтрансслужбы, полицейские. Эта выплата предназначена для тех, кто находится непосредственно на линии соприкосновения с врагом.

За военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшими без вести, сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы. Это не касается тех военных, которые добровольно, без принуждения, сдались в плен.

Когда не предоставляется выплата за пропавших без вести

В выплате родственникам пропавших без вести учитываются следующие факторы:

если семья не предоставит достаточных доказательств утраты;

если есть убедительные доказательства, указывающие на то, что потеря была мнимая, или что лицо отсутствует добровольно;

причастность пропавшего лица к преступной деятельности;

если семья не выполняет требования, установленные законодательством или правилами организации, предоставляющей выплаты.

Кроме того мы рассказывали, что граждане Украины имеют шанс повысить свои пенсионные выплаты. Для этого им придется отложить выход на заслуженный отдых на несколько лет.

Также мы объясняли, кто из украинцев может получить более четырех тысяч гривен на оплату коммунальных услуг. Для этого граждане должны соответствовать одному критерию.