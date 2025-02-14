Додаткові виплати в ЗСУ - які виплати отримують штабні військові

Військовослужбовці ЗСУ у штабі. Фото: 406 ОАБр

Додаткова одноразова грошова допомога надається не тільки тим військовим, які беруть участь у бойових діях на лінії фронту, а і для тих, які служать у штабах. Для цього діяльність військовослужбовців повинна відповідати трьом основним умовам.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Виплати для штабних військовослужбовців

Військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткову виплату не тільки тоді, коли вони перебувають у складі підрозділів на лінії бойового зіткнення.

Так, додаткова винагорода нараховується військовим, коли вони виконують спеціальні завдання у складі:

а) органу військового управління;

б) штабу угруповання військ;

в) штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно;

г) командування та штабу військової частини чи зведеного підрозділу.

Розмір і підстави для виплат

Розмір щомісячної виплати для таких військових становить 50 тисяч гривень.

Для отримання цієї виплати військовослужбовець має дотриматися трьох основних умов.

По-перше, він повинен бути залучений до органу військового управління. Також ця структура має управління підрозділами, які ведуть бойові дії.

І, по-третє, сам військовослужбовець має виконувати на командному пункті бойові чи спеціальні завдання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи треба надати військовому, аби отримати виплати за бойові завдання.

Також ми повідомляли про те, які існують види щомісячних додаткових виплат військовослужбовцям ЗСУ.