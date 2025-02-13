Виплати військовим на фронті за бойові завдання - список документів

Військовий на бойовому завданні. Фото: Facebook Командування ССО

Виконання бойових чи спеціальних завдань військовослужбовцями ЗСУ заохочується додатковою грошовою винагородою. Для оформлення цієї винагороди треба надати документи, які підтверджують факт виконання завдання.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Винагорода за бойові завдання

Військовослужбовці Збройних сил України, які виконують під час служби різноманітні бойові чи спеціальні завдання, мають право на додаткову грошову винагороду.

Для того, аби отримати цю винагороду, потрібні документальні підтвердження факту виконання цих завдань.

Юристи пояснили, які саме документи має надати військовослужбовець для оформлення грошової винагороди за бойові завдання.

Документи для оформлення виплат

По-перше, цим документом є бойовий наказ чи бойове розпорядження, у якому вказано, які саме завдання має виконати той чи інший військовослужбовець.

Крім того, факт виконання бойових чи спеціальних завдань засвідчують наступні документи:

журнал бойових дій або бойове донесення;

рапорт чи донесення командира підрозділу / групи про виконання бойових та спеціальних завдань кожним військовослужбовцем, зокрема і з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з військових отримуватиме грошові винагороди в 2025 році.

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