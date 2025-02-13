Выплаты военным на фронте за боевые задачи - список документов

Военный на боевом задании. Фото: Facebook Командования ССО

Выполнение боевых или специальных задач военнослужащими ВСУ поощряется дополнительным денежным вознаграждением. Для оформления этого вознаграждения надо предоставить документы, подтверждающие факт выполнения задания.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Вознаграждение за боевые задачи

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые выполняют во время службы различные боевые или специальные задачи, имеют право на дополнительное денежное вознаграждение.

Для того, чтобы получить это вознаграждение, нужны документальные подтверждения факта выполнения этих задач.

Юристы объяснили, какие именно документы должен предоставить военнослужащий для оформления денежного вознаграждения за боевые задачи.

Документы для оформления выплат

Во-первых, этим документом является боевой приказ или боевое распоряжение, в котором указано, какие именно задачи должен выполнить тот или иной военнослужащий.

Кроме того, факт выполнения боевых или специальных задач удостоверяют следующие документы:

журнал боевых действий или боевое донесение;

рапорт или донесение командира подразделения/группы о выполнении боевых и специальных задач каждым военнослужащим, в том числе и из добавленных или оперативно подчиненных подразделений.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из военных будет получать денежные вознаграждения в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие есть три вида дополнительного вознаграждения украинским солдатам.