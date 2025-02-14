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Военный в штабе — какие дополнительные выплаты он получает

14 февраля 2025 05:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Дополнительные выплаты в ВСУ - какие выплаты получают штабные военные
Военнослужащие ВСУ в штабе. Фото: 406 ОАБр
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Дополнительная единовременная денежная помощь предоставляется не только тем военным, которые участвуют в боевых действиях на линии фронта, а и для тех, которые служат в штабах. Для этого деятельность военнослужащих должна соответствовать трем основным условиям.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительную выплату не только тогда, когда они находятся в составе подразделений на линии боевого соприкосновения.

Так, дополнительное вознаграждение начисляется военным, когда они выполняют специальные задания в составе:

  • а) органа военного управления;
  • б) штаба группировки войск;
  • в) штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
  • г) командования и штаба воинской части или сводного подразделения.

Размер и основания для выплат

Размер ежемесячной выплаты для таких военных составляет 50 тысяч гривен.

Для получения этой выплаты военнослужащий должен соблюсти три основных условия.

Во-первых, он должен быть привлечен к органу военного управления. Также эта структура должна управлять подразделениями, которые ведут боевые действия.

И, в-третьих, сам военнослужащий должен выполнять на командном пункте боевые или специальные задачи.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо предоставить военному, чтобы получить выплаты за боевые задачи.

Также мы сообщали о том, какие существуют виды ежемесячных дополнительных выплат военнослужащим ВСУ.

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