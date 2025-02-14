Дополнительные выплаты в ВСУ - какие выплаты получают штабные военные

Военный в штабе — какие дополнительные выплаты он получает
Дополнительная единовременная денежная помощь предоставляется не только тем военным, которые участвуют в боевых действиях на линии фронта, а и для тех, которые служат в штабах. Для этого деятельность военнослужащих должна соответствовать трем основным условиям.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты для штабных военнослужащих
Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительную выплату не только тогда, когда они находятся в составе подразделений на линии боевого соприкосновения.
Так, дополнительное вознаграждение начисляется военным, когда они выполняют специальные задания в составе:
- а) органа военного управления;
- б) штаба группировки войск;
- в) штаба тактической группы до пункта управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
- г) командования и штаба воинской части или сводного подразделения.
Размер и основания для выплат
Размер ежемесячной выплаты для таких военных составляет 50 тысяч гривен.
Для получения этой выплаты военнослужащий должен соблюсти три основных условия.
Во-первых, он должен быть привлечен к органу военного управления. Также эта структура должна управлять подразделениями, которые ведут боевые действия.
И, в-третьих, сам военнослужащий должен выполнять на командном пункте боевые или специальные задачи.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы надо предоставить военному, чтобы получить выплаты за боевые задачи.
Также мы сообщали о том, какие существуют виды ежемесячных дополнительных выплат военнослужащим ВСУ.
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