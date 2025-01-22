Додаткова винагорода військовим у штабі - коли та скільки нараховується

Військовослужбовці у штабі. Фото: 406 ОАБр

Право на додаткову винагороду в умовах війни мають, зокрема, військовослужбовці ЗСУ, які служать при штабі угруповання чи тактичної групи. Розмір цієї винагороди змінюється залежно від умов виконання тих чи інших бойових завдань.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які є включеними до штабу угруповання чи тактичної групи, також, як і усі інші військові, мають право на додаткову винагороду.

Ця винагорода виплачується за виконання тих чи інших бойових завдань на театрі воєнних дій.

Розмір додаткової винагороди

Законодавство передбачає два варіанти винагороди, розміром 50 і 100 тисяч гривень на місяць, пропорційно до часу участі у цих завданнях.

Якщо військовий залишається у штабі, то його додаткова винагорода становитиме 50 тисяч за місяць.

Якщо ж такий військовослужбовець братиме участь безпосередньо у бойових діях – розмір винагороди зросте до 100 тисяч за місяць.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли піднімуть зарплати військовослужбовцям в Україні.

Також ми повідомляли, за що військовим дають щомісячні додаткові виплати.