Щомісячна надбавка в ЗСУ — який рід сил ЗСУ отримує щомісячну надбавку до зарплати

Гроші для військовослужбовців ЗСУ. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

У складі Збройних сил України є окремий рід військ, військовослужбовці якого отримують надбавку до посадового окладу. Ця надбавка є постійною, щомісячною і виплачується протягом усього часу перебування військового у цих військах.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

Читайте також:

Три види щомісячних виплат

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткові щомісячні виплати.

Йдеться про три види таких виплат:

підвищення посадового окладу;

надбавки;

доплати.

Кому із військових виплачується щомісячна надбавка

Серед надбавок є така, яка стосується одного-єдиного роду військ Збройних сил України.

Це Сили спеціальних операцій ЗСУ. Військовослужбовці, які служать у підрозділах ССО ЗСУ, отримують щомісячну надбавку до посадового окладу. —

Це обумовлюється серйозними ризиками під час виконання бойових завдань, які покладаються на Сили спецоперацій.

Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто з військових має право на винагороду розміром 50 000 гривень щомісяця.

Додамо, ми писали про те, які три підстави є для щомісячних виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.