Щомісячна надбавка в ЗСУ — який рід сил ЗСУ отримує щомісячну надбавку до зарплати

У яких підрозділах ЗСУ військові отримують щомісячну надбавку
У складі Збройних сил України є окремий рід військ, військовослужбовці якого отримують надбавку до посадового окладу. Ця надбавка є постійною, щомісячною і виплачується протягом усього часу перебування військового у цих військах.
Про це повідомляло Міністерство оборони України.
Три види щомісячних виплат
Військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткові щомісячні виплати.
Йдеться про три види таких виплат:
- підвищення посадового окладу;
- надбавки;
- доплати.
Кому із військових виплачується щомісячна надбавка
Серед надбавок є така, яка стосується одного-єдиного роду військ Збройних сил України.
Це Сили спеціальних операцій ЗСУ. Військовослужбовці, які служать у підрозділах ССО ЗСУ, отримують щомісячну надбавку до посадового окладу. —
Це обумовлюється серйозними ризиками під час виконання бойових завдань, які покладаються на Сили спецоперацій.
Нагадаємо, ми раніше повідомляли про те, хто з військових має право на винагороду розміром 50 000 гривень щомісяця.
Додамо, ми писали про те, які три підстави є для щомісячних виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень.
Читайте Новини.LIVE!