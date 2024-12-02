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Виплати за бійців ЗСУ — хто тепер вирішить долю грошей

2 грудня 2024 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Бійці ЗСУ тепер самі можуть вирішувати, хто отримає виплати у разі їхньої загибелі чи полону
Бійці ЗСУ та гроші. Ілюстративне фото: УНІАН
Артем Кругленко - Редактор

В умовах повномасштабного вторгнення українське законодавство стикнулося з необхідністю в чіткому врегулюванні питань виплат військовослужбовцям, які потрапили в полон, стали заручниками або зникли безвісти. Вже через два місяці ці кошти розділятимуть за новою системою, затвердженою законом № 3995-IX

Про це повідомляє портал Полтавська Хвиля

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Раніше у випадку загибелі бійця ЗСУ кошти призначалися членам сім'ї: дружині/чоловіку, опікунам неповнолітніх дітей, батькам. Першочерговим одержувачем виплат була дружина, а в її відсутність — інші члени родини отримували їх порівну.

Такий підхід мав свої недоліки. Зокрема, він не враховував можливість розлучення або відсутності взаємовідносин між військовослужбовцем та іншими членами його сім'ї.

Тепер військовослужбовець самостійно буде вирішувати, хто за нього отримує виплати незалежно від родинних зв'язків. Для цього він повинен дати письмове розпорядження, затверджене військовим керівником.

У разі відсутності такого розпорядження кошти будуть поділені між родичами першої черги: дружиною/чоловіком, законними представниками неповнолітніх дітей та батьками (за винятком тих, хто отримує аліменти від військовослужбовця або позбавлені батьківських прав). Якщо родичів першої черги немає, кошти поділять між родичами другої черги: повнолітніми дітьми та рідними братами/сестрами.

Виплати здійснюються щомісяця і припиняються після з'ясування обставин полону/заручника, звільнення військовослужбовця або визнання його судом безвісно відсутнім чи померлим.

Важливо зазначити, що ці норми не поширюються на військовослужбовців, які добровільно здались у полон, самовільно залишили військові частини або дезертували зі Збройних сил України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, під час воєнного стану українці можуть бути призвані до лав Збройних сил України або укласти контракт на службу. Грошове забезпечення для мобілізованих і контрактників визначається за єдиними правилами, але щомісячні виплати залежать від кількох факторів: посади, військового звання, тривалості служби, умов виконання завдань та наявності додаткових доплат.

Ми також писали, що народний депутат від партії "Батьківщина" Сергій Соболєв висловив думку, що добровольці, які служать у ЗСУ, повинні отримувати значно більше, ніж чиновники. За його словами, справедлива винагорода для таких військовослужбовців могла б становити до 400 тисяч гривень на місяць.

виплати закон ЗСУ війна в Україні військовослужбовці

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