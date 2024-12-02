Бойцы ВСУ теперь сами могут решать, кто получит выплаты в случае их гибели или плена

Бойцы ВСУ и деньги. Иллюстративное фото: УНИАН

В условиях полномасштабного вторжения украинское законодательство столкнулось с необходимостью в четком урегулировании вопросов выплат военнослужащим, которые попали в плен, погибли или пропали без вести. Уже через два месяца эти средства будут разделяться по новой системе, утвержденной законом№ 3995-IX.

Об этом сообщает портал Полтавська Хвиля.

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Как изменится распределение выплат военнослужащих

Ранее в случае гибели бойца ВСУ средства назначались членам семьи: жене/супруге, опекунам несовершеннолетних детей, родителям. Первоочередным получателем выплат была жена, а в ее отсутствие другие члены семьи получали их поровну.

Такой подход имел свои недостатки. В частности, он не учитывал возможность развода или отсутствия взаимоотношений между военнослужащим и другими членами его семьи.

Теперь военнослужащий самостоятельно будет решать, кто за него получает выплаты вне зависимости от родственных связей. С этой целью он должен дать письменное распоряжение, утвержденное военным руководителем.

В случае отсутствия такого распоряжения средства будут разделены между родственниками первой очереди: супругой/супругом, законными представителями несовершеннолетних детей и родителями (за исключением тех, кто получает алименты от военнослужащего или лишены родительских прав). Если родственников первой очереди нет, то средства разделят между родственниками второй очереди: совершеннолетними детьми и родными братьями/сестрами.

Выплаты производятся ежемесячно и прекращаются после выяснения обстоятельств плена/заложника, освобождения военнослужащего или признания его судом безвестно отсутствующим или умершим.

Важно отметить, что эти нормы не распространяются на военнослужащих, добровольно сдавшихся в плен, самовольно покинувших воинские части или дезертировавших из Вооруженных сил Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, во время военного положения украинцы могут быть призваны в ряды Вооруженных сил Украины или заключить контракт на службу. Денежное довольствие для мобилизованных и контрактников определяется по единым правилам, но ежемесячные выплаты зависят от нескольких факторов: должности, воинского звания, продолжительности службы, условий выполнения задач и наличия дополнительных доплат.

Мы также писали, что народный депутат от партии "Батькивщина" Сергей Соболев выразил мнение, что служащие в ВСУ добровольцы должны получать значительно больше, чем чиновники. По его словам, справедливое вознаграждение для таких военнослужащих могло бы составлять до 400 тысяч гривен в месяц.