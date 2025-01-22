Дополнительное вознаграждение военным в штабе - когда и сколько начисляется

Военнослужащие в штабе. Фото: 406 ОАБр

Право на дополнительное вознаграждение в условиях войны имеют, в частности, военнослужащие ВСУ, которые служат при штабе группировки или тактической группы. Размер этого вознаграждения меняется в зависимости от условий выполнения тех или иных боевых задач.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Военнослужащие, которые являются включенными в штаб группировки или тактической группы, также, как и все остальные военные, имеют право на дополнительное вознаграждение.

Это вознаграждение выплачивается за выполнение тех или иных боевых задач на театре военных действий.

Размер дополнительного вознаграждения

Законодательство предусматривает два варианта вознаграждения, размером 50 и 100 тысяч гривен в месяц, пропорционально времени участия в этих задачах.

Если военный остается в штабе, то его дополнительное вознаграждение будет составлять 50 тысяч за месяц.

Если же такой военнослужащий будет участвовать непосредственно в боевых действиях — размер вознаграждения возрастет до 100 тысяч в месяц.

Напомним, мы ранее писали о том, когда поднимут зарплаты военнослужащим в Украине.

Также мы сообщали, за что военным дают ежемесячные дополнительные выплаты.