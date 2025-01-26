Виплата родині загиблого воїна - кому підуть виплати, якщо військовий не має сім'ї

Похорон військовослужбовця. Фото: preobrazhennja.org.ua

Якщо у військовослужбовця, що загинув під час війни, немає родини, право на виплати після загибелі воїна мають визначені у законний спосіб спадкоємці цієї особи. Для цього вони мають подати звернення на ім’я командира військової частини, де і служив воїн.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Якщо не родичі військового, то хто має право на виплати

Право на виплати після загибелі військовослужбовця — належне йому грошове забезпечення та додаткова одноразова винагорода — мають найближчі родичі військового.

Втім, у деяких військовослужбовців може не виявитися родини. У Міністерстві оборони пояснили, хто має право на отримання цих виплат у такому випадку.

Що говорить закон, і які потрібні документи

Згідно із чинним законодавством, у випадку відсутності близьких родичів виплати за загиблого військовослужбовця мають право отримати законні спадкоємці.

Це можливо після того, як вони нададуть відповідне звернення на ім’я командира військової частини, у якій служив загиблий, а командир підпише відповідний наказ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як дізнатися, чи погодили родичам загиблого військового відповідні виплати.

Також ми повідомляли про те, яким буде розмір виплат родині загиблого військовослужбовця в 2025 році.