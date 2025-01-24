Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Виплати за загиблого — як дізнатися про погодження заяви arrow

Виплати за загиблого — як дізнатися про погодження заяви

24 січня 2025 05:59
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати родині загиблого - як дізнатися, чи погодили заяву на виплату
Прощання із загиблим на війні військовослужбовцем. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Якщо запит щодо виплат родичам загиблого військовослужбовця довгий час залишається не розглянутим, вони можуть подати заяву до Міноборони. Відповідь щодо стану розгляду запиту мають надати протягом 30 календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Виплати родичам загиблого військового

Близькі родичі військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на останні виплати — державну компенсацію чи допомогу на похорон тощо.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як дізнатися про стан розгляду цього питання, якщо заява на виплати була подала ще в жовтні минулого року — а результат досі невідомий.

Як довго в Міноборони розглядатимуть заяву

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у такому випадку громадянин має подати до Міністерства оборони України відповідну заяву.

"Повинні надати відповідь упродовж 30 днів", — запевнив юрист громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали, які саме виплати отримують родичі загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, який список документів мають надати родичі, аби отримати виплати за загиблого військового.

Міноборони виплати ЗСУ військовослужбовці загиблі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 У клієнта ПриватБанку вкрали 54 тис. грн — як зміг повернути

07:00 Стала відома сума, яку Динамо відмовилось платити за Слюбика

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:33 Поділ майна при розлученні — коли дружині дістанеться все

06:30 Пшениця стрімко дорожчає — ціни на українські зернові у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 ВЛК не за місцем прописки — коли це можливо

06:25 Буде мокрий сніг — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

06:10 Найвищі пенсії — які професії принесуть більше грошей

06:02 Марна трата грошей — смартфони, яких варто уникати у 2025 році

07:01 У клієнта ПриватБанку вкрали 54 тис. грн — як зміг повернути

07:00 Стала відома сума, яку Динамо відмовилось платити за Слюбика

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:33 Поділ майна при розлученні — коли дружині дістанеться все

06:30 Пшениця стрімко дорожчає — ціни на українські зернові у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 ВЛК не за місцем прописки — коли це можливо

06:25 Буде мокрий сніг — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

06:10 Найвищі пенсії — які професії принесуть більше грошей

06:02 Марна трата грошей — смартфони, яких варто уникати у 2025 році

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Text

21:40 Не тільки піхота — в "Азові" відповіли, кого не вистачає в ЗСУ

Text

17:45 Рютте визнав, що Україна захищає все НАТО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Коли закінчиться активна фаза війни — ефір День.LIVE

Text

08:55 Рютте і Дуда обговорять війну в Україні — ефір Новини.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:38 Військовий розкритикував витрати на благоустрій під час війни

Text

08:00 Зеленський хоче миротворців зі США в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:31 Україна у фокусі — ключові події третього дня форуму в Давосі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати