Виплати родині загиблого - як дізнатися, чи погодили заяву на виплату

Прощання із загиблим на війні військовослужбовцем. Фото: "АрміяInform"

Якщо запит щодо виплат родичам загиблого військовослужбовця довгий час залишається не розглянутим, вони можуть подати заяву до Міноборони. Відповідь щодо стану розгляду запиту мають надати протягом 30 календарних днів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виплати родичам загиблого військового

Близькі родичі військовослужбовця, який загинув на війні, мають право на останні виплати — державну компенсацію чи допомогу на похорон тощо.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як дізнатися про стан розгляду цього питання, якщо заява на виплати була подала ще в жовтні минулого року — а результат досі невідомий.

Як довго в Міноборони розглядатимуть заяву

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у такому випадку громадянин має подати до Міністерства оборони України відповідну заяву.

"Повинні надати відповідь упродовж 30 днів", — запевнив юрист громадянина.

Нагадаємо, ми раніше писали, які саме виплати отримують родичі загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, який список документів мають надати родичі, аби отримати виплати за загиблого військового.