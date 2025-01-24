Выплаты семье погибшего - как узнать, согласовали ли заявление на выплату

Прощание с погибшим на войне военнослужащим. Фото: "АрміяInform"

Если запрос о выплатах родственникам погибшего военнослужащего долгое время остается не рассмотренным, они могут подать заявление в Минобороны. Ответ о состоянии рассмотрения запроса должны предоставить в течение 30 календарных дней.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплаты родственникам погибшего военного

Ближайшие родственники военнослужащего, погибшего на войне, имеют право на последние выплаты — государственную компенсацию или помощь на похороны и т.д.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как узнать о состоянии рассмотрения этого вопроса, если заявление на выплаты было подала еще в октябре прошлого года — а результат до сих пор неизвестен.

Как долго в Минобороны будут рассматривать заявление

Адвокат Юрий Айвазян пояснил, что в таком случае гражданин должен подать в Министерство обороны Украины соответствующее заявление.

"Должны предоставить ответ в течение 30 дней", — заверил юрист гражданина.

Напомним, мы ранее писали, какие именно выплаты получают родственники погибшего военнослужащего.

Далее, мы сообщали о том, какой список документов должны предоставить родственники, чтобы получить выплаты за погибшего военного.