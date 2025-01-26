Выплата семье погибшего воина - кому пойдут выплаты, если военный не имеет семьи

Похороны военнослужащего. Фото: preobrazhennja.org.ua

Если у военнослужащего, погибшего во время войны, нет семьи, право на выплаты после гибели воина имеют определенные законным способом наследники этого лица. Для этого они должны подать обращение на имя командира воинской части, где и служил воин.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Если не родственники военного, то кто имеет право на выплаты

Право на выплаты после гибели военнослужащего — причитающееся ему денежное обеспечение и дополнительное единовременное вознаграждение — имеют ближайшие родственники военного.

Впрочем, у некоторых военнослужащих может не оказаться семьи. В Министерстве обороны объяснили, кто имеет право на получение этих выплат в таком случае.

Что говорит закон, и какие нужны документы

Согласно действующему законодательству, в случае отсутствия близких родственников выплаты за погибшего военнослужащего имеют право получить законные наследники.

Это возможно после того, как они предоставят соответствующее обращение на имя командира воинской части, в которой служил погибший, а командир подпишет соответствующий приказ.

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, согласовали ли родственникам погибшего военного соответствующие выплаты.

Также мы сообщали о том, каким будет размер выплат семье погибшего военнослужащего в 2025 году.