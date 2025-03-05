Оформлення військової пенсії за кордоном - як оформити кошти за втратою годувальника військовослужбовця

Родина загиблого військовослужбовця. Фото: Sumy Today

Члени сім’ї загиблого на війні військовослужбовця мають право на оформлення військової пенсії. Це можна зробити навіть під час перебування за кордоном, через нотаріально засвідчену довіреність на адвоката.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист В’ячеслав Кирда.

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Пенсія членам родини загиблого військового

Члени родини загиблого військовослужбовця мають право на оформлення військової пенсії за втратою годувальника.

"Як правило, потрібно особисто подати заяву до відповідних органів соціального захисту населення за місцем реєстрації", — пояснив процес оформлення пенсії юрист В’ячеслав Кирда.

Але частина членів родин загиблих військових перебуває за кордоном. Вони теж хотіли б оформити таку пенсію — тож поцікавилися, чи можливо це зробити з-за меж України.

Як оформити військову пенсію, перебуваючи за кордоном

"Якщо ви перебуваєте за кордоном і не маєте можливості особисто звернутися, спробуйте оформити нотаріально засвідчену довіреність на адвоката або іншу особу, яка від Вашого імені подасть необхідні документи та отримає посвідчення", — пояснив В’ячеслав Кирда.

Юрист підкреслив, що дуже важливим у такій ситуації є те, що довіреність повинна бути належним чином легалізована або апостильована відповідно до вимог міжнародного права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які пільги отримують члени родини загиблого військовослужбовця.

Додамо, ми повідомляли про те, хто саме може користуватися пільгами як член родини учасника бойових дій.